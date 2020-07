Las derrotas, sobre todo cuando uno llega a creer en algún momento que es el favorito, dejan resacas duras, largas. Ayer España perdió, ayer Pedro Sánchez, su Gobierno, al menos la parte socialista de su Gobierno, fracasó. Salió derrotado de una competición que se había puesto de cara con los apoyos de los grandes. Para no perder conviene no tenerlos en contra, para ganar no es suficiente tenerlos al lado.

Desconfíen de quienes solo hacen una interpretación española de la votación y de quienes se alegran de la derrota. Lo primero es un acto de paletismo político. Lo segundo, un cortoplacismo absurdo en un contexto de emergencia. Europa siempre es una madeja de intereses que hay que observar en su conjunto.

Ayer votaron los pequeños contra los grandes, los del norte contra los del sur, los conservadores contra los socialdemocratas y contra Angela Merkel.

Se enfrentaron modelos fiscales, ideas discrepantes sobre el gasto, sobre el futuro inmediato, conceptos alejados sobre el modelo europeo. Como toda realidad política, en Europa nos unen las preguntas pero cada vez nos separan más las respuestas.

Sostener hoy, así en bruto, sin matices, con un claro sesgo, que Europa no se fía de España después de que calviño reuniera el apoyo de los grandes países, de Alemania, de Francia, del 80 por ciento del PIB europeo, es un ejercicio de simplismo un tanto ramplón.

Pero hay algo cierto. La victoria siempre refuerza la autoridad, la derrota la socava, y la próxima semana España debería hacerse fuerte en la negociación de las condiciones más ventajosas posibles para recibir los fondos de reconstrucción. Por eso esta derrota llega en el peor momento y en el peor contexto. Hemos perdido, en primer persona del plural.