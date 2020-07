El 11 de julio 2010 es una fecha que quedó grabada en la memoria de todos los amantes del fútbol español. Aquel día, por primera vez, la selección española se convertía en campeona del Mundo.

Aquella final del Mundial de Sudáfrica, enfrentó a España contra Holanda y La Roja sufrió hasta el último minuto para hacerse con la victoria. Fue gracias a un gol de Iniesta en el minuto 116, el que sentenciaba el encuentro. Este sábado se cumplen diez años de aquel hecho histórico para nuestro fútbol, y uno de los integrantes de aquella plantilla lo ha rememorado con mucho cariño en sus redes sociales.

Iker Casillas ha compartido un emotivo post en su cuenta de Instagram, dónde relata que: "te das cuenta que has conseguido uno de esos sueños que tienes como jugardor". Además, se emociona al pensar que a día de hoy, otro niño sueña con lo mismo que él soñó en su día: "empiezas a jugar como profesional y un día como el que no quiere la cosa, en el bar de mi pueblo hay otro chiquillo viendo otra final. Viendo otro partido. Pero el que no está ahí, soy yo. 12 años después de aquella Francia campeona soy yo el que está en el SOCCER CITY de Johannesburgo".

El ex portero del Real Madrid ha querido finalizar dando las gracias a todas las personas que hicieron esa experiencia inolvidable: "A todos vosotros, mil gracias por lo que fue vivir aquello. A todos mis compañeros y personas que nos hicieron todo más fácil durante aqullos casi 50 dias, MAS GRACIAS INFINITAS".