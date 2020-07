Víctor Font: "Setién no es el entrenador por el que apostamos"

El empresario y candidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, ha concedido una revista al diario argentino 'Olé' donde ha hecho repaso de la actualidad deportiva del cuadro culé y ha hablado sobre el futuro de Messi, las opciones de Setién para seguir en el banquillo blaugrana y la política de fichajes de Bartomeu.

Preguntado por la información que reveló Manu Carreño en la Cadena SER sobre la posible salida de Messi el próximo curso, Font ha asegurado que en caso de confirmarse la marcha del astro argentino, el club catalán se encontraría "en una situación muy grave". Aunque, ha recordado el empresario, "ya hace muchos años que Leo y su familia son felices en Barcelona y le veo lejos de querer generar o alimentar polémicas".

Sobre la política de fichajes del cuadro culé, Font cree que "se ha ido a fichar a jugadores que no mejoran el talento de la Masía y se han hecho apuestas estratégicas y muy caras que no han funcionando". De ahí a que no se haya construido "el equipo ganador que Messi necesita a su alrededor".

Por último, el empresario catalán ha apuntado que Quique Setién no es el entrenador que tiene en mente para su proyecto: "No es el entrenador por el que apostamos". Y a pesar de mostrar simpatía por el técnico cántabro, Font ha vuelto a recordar quién es el entrenador que espera colocar en el banquillo del FC Barcelona: Xavi Hernández.

"Es cierto que Xavi será entrenador del Barça cuando él decida, sea quién sea presidente, porque Xavi es patrimonio del Barcelona y es su máxima ilusión. Pero también estoy seguro que no habrá otro proyecto que haya trabajado durante tanto tiempo para asegurar la apuesta deportiva que Xavi tiene en la cabeza pueda ejecutarse con máximas garantías. En el caso de tener el honor de gobernar, él será el eje sobre el que pivotará el proyector futbolístico del club en los próximos años".