Axel Torres analiza la posible llegada de Laurent Blanc al Valencia

La temporada del Valencia está siendo un tanto caótica, desde la destitución de Marcelino y la irregularidad de Celades, agarrándose al comodín de Voro. Pues en las últimas horas ha sonado con mucha fuerza el nombre de Laurent Blanc. el extécnico del PSG o el que fuera seleccionador de Francia, con un gran caché.

"El PSG de Blanc es de los mejores equipos que ha jugado en ese país en mucho tiempo (...) a nivel coral creo que se ganó una reputación de muy buen técnico. En París lo echaron ganando tres tripletes consecutivos, simplemente porque no pasaba de cuartos de final en la Champions... lo echaron ganando todo", unas grandes palabras que han animado al comentarista del Valencia en Carrusel Deportivo, Javier Subirats, a quien estos comentarios le dieron moral.

Lo que es extraño para Bruno Alemany y Axel Torres es que no haya entrenado a ningún otro equipo desde aquella experiencia en París: "No ha cogido nada desde entonces. Ha tenido ofertas, pero creo que Blanc está en un estatus que no coge cualquier cosa, y lleva varios años la oferta de un club súpertop", afirma.

También el propio Blanc fue el culpable, como nos cuenta Chimo Masmano, que Gameiro fichase por el PSG antes que por el Valencia en 2011. Un gran entrenador experto en táctica que ha sonado durante las últimas horas como para sentarse en el banquilo ché que veremos si fructifica.

