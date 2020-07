A la cuarta, 'gloria bendita': el Cádiz sube a Primera 15 años después

El Cádiz Club de Fútbol vuelve a la Primera División 15 años después de su último ascenso, merced a la victoria del Oviedo en Zaragoza (2-4). Después de una brillante temporada, el equipo dirigido por Álvaro Cervera regresa a la categoría dorada del fútbol español a falta de dos jornadas para el final de LaLiga Smartbank.

El pinchazo de otro equipo aragonés, el Huesca, este sábado, dio la oportunidad al Cádiz de subir en su estadio horas después, pero el Fuenlabrada amargó la fiesta -poco cabal en la previa- con un solitario gol de Hugo Fraile.

El Oviedo ha adelantado el ascenso de un Cádiz que ya miraba a la próxima jornada. Obeng hizo justicia a un fantástico comienzo de los del Cuco Ziganda con el 0-1 en el 15'. A pesar de la ventaja, los asturianos no levantaron el pie del acelerador e hicieron el segundo antes del descanso con una fantástica volea de Sangalli. Tuvieron la oportunidad de sentenciar a la salida del descanso desde los once metros, pero Rodrigo lo mandó al larguero. No le sirvió al Zaragoza, que no tuvo el día, y Bárcenas hizo el 0-3 en los últimos minutos para poner al Cádiz en Primera y la Smartbank más loca si cabe. Alfredo Ortuño redondeó la fiesta ovetense en el descuento. Linares y Kagawa, de penalti, maquillaron en el 94' y en el 95'.

El amarillo no está maldito y esta temporada se vuelve a demostrar. Gloria bendita para los cadistas y gloria bendita para Manolo Santander, de quien hoy se acuerdan todos, después de que nos dejara este pasado mes de septiembre.

Muy feliz estará también a buen seguro nuestro querídisimo Michael Robinson, que este domingo habría cumplido 62 años y que ha visto desde arriba a su Liverpool ganar su primera Premier y ahora mira cómo su Cádiz vuelve al lugar que merece.

📹VÍDEO | Así celebran los jugadores del Cádiz el ascenso a Primera



🙌💛 ¡¡A PRIMERAAA OÉ, A PRIMERA OÉ!! pic.twitter.com/SUI0pkwqt5 — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 12, 2020

Cuatro años persiguiendo un sueño

Nos tenemos que ir hasta la temporada 2005/2006 para encontrar la última participación del Cádiz en Primera División. Aquel ascenso fue ingente, ya que había que remontarse 20 años antes, a la época dorada, para ver la última ocasión que La Tacita de Plata subió a la zona de oro. Fueron ocho temporadas seguidas entre los grandes, de las 12 que el Cádiz ha estado en Primera. Sin embargo, fue una única campaña en la que, como un búmeran, volvió nada más salir.

Tras el descenso de 1993, se recorrió un camino paralelo al que se ha vivido en Cádiz durante los últimos 15 años de fría lejanía de la élite. En aquella época se bajó a Segunda en el año 1993 y la siguiente temporada a Segunda B, donde anduvieron nueve campañas.

En tiempo moderno, después de bajar a Segunda en el 2006, se cayó otro peldaño en 2009. Se solventó rápido con una subida inmediata, pero tan o más inmediato fue el descenso de nuevo a la categoría de bronce. Seis larguísimos años en los que se empezaron a poner los cimientos de lo que se vive hoy en el sur de España. Álvaro Cervera llegó y subió a Segunda el Cádiz, que ya no bajaría.

En todos y cada uno de sus últimos cuatro años en la categoría de plata, el Cádiz se ha quedado a un paso de subir.

En la 16/17, el Tenerife les apeó en las semifinales de los playoff de ascenso, después de empatar a uno en el global, por su mejor posición en la temporada regular.

La siguiente temporada, finalizaron en novena posición, después de ganar un solo partido en las últimas siete jornadas, lo que les hizo perder el afianzado puesto que tenían en playoff.

La 18/19 tuvo un final casi calcado, sin una sola victoria en los últimos siete partidos y finalizando en séptima posición.

A pesar de los continúos 'casi', el Cádiz, a contracorriente del fútbol moderno, mantuvo la confianza en su líder, Álvaro Cervera, que, ahora sí, pone al Cádiz en el lugar donde se merece. El Cádiz ya es, después de toda la temporada siéndolo, un equipo de Primera.

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 22-24h - 12/07/2020 00:40:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 21-23h - 12/07/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 20-22h - 12/07/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Axel Torres analiza la posible llegada de Laurent Blanc 00:01:41 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 19-21h - 12/07/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 19-20h - 12/07/2020 00:50:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 18-19h - 12/07/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 17-18h - 12/07/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 16-17h - 12/07/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 15-16h - 12/07/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (12/07/2020) 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero El Sanedrín | Julio Pulido: "Para mí no es la Liga de Zidane, para mí es la Liga de la vieja guardia” 00:55:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo último tramo: Análisis de las victorias del Barça y Atlético (11/07/2020) 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Ramon Besa: "Setién denuncia cosas que se deberían haber corregido hace tiempo" 00:06:39 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Enrique Coca, aficionado que viajó a Sudáfrica para ver los partidos de la Selección: "Tenía la corazonada de que España iba a ganar ese Mundial" 00:04:23 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas.