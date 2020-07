COVID-19: Conoce tus derechos en vacaciones

¿Qué derechos tengo estas vacaciones? ¿Por qué está bajando el consumo del aceite en España? ¿Cuál es el transporte de moda este verano? En el programa de este domingo hemos respondido a estas preguntas.

Los derechos de los consumidores durante las vacaciones

Hablamos con el presidente de la Asociación Derecho de Consumo, Eugenio Ribón sobre nuestros derechos estas vacaciones y cómo debemos actuar si nos vemos perjudicados por las consecuencias del COVID-19. Según ha explicado “aunque no se haya previsto en el contrato, si un consumidor tiene un problema con el coronavirus tiene derecho a anular sin coste su reserva en un apartamento u hotel porque nadie debe responder de aquellos sucesos que no ha podido prever, por lo que procede el reembolso de cantidades”.

También se refirió de forma rotunda que no se puede cobrar como un extra en un hotel, bar o tiendas la tasa COVID porque “los servicios de limpieza son una obligación normativa para proteger la salud pública por lo que no debe trasladarse su cobro al usuario”. Además, insistió en que para actuar debemos “comunicárselo al empresario de forma que queden pruebas y pedir la devolución del precio pagado. En caso de que no se asuma, se puede reclamar a través de una asociación de consumidores”.

Analizamos con Asufin el nuevo varapalo de la justicia europea

“El Tribunal de Justicia Europeo da otra vez la razón a los consumidores, es un nuevo varapalo para el Tribunal Supremo”, ha dicho en SER Consumidor la presidenta de Asufin, Asociación de Usuarios Financieros, Patricia Suárez sobre la última sentencia del TJUE Y ha aclarado que aquellos usuarios afectados por las cláusulas suelo abusivas, que aceptaron otras ofertas de los bancos “aunque firmarán ante notario, tiene derecho a reclamar. No significa que supieran a cuánto dinero renunciaban y por lo tanto abre la reclamación por esas cantidades”. También ha denunciado las diferentes resoluciones de los juzgados españoles por los casos de las Hipotecas IRPH, aunque el balance es favorable a los usuarios que han reclamado por los perjuicios y las pérdidas.

El boom de las caravanas este verano

El COVID ha disparado los alquileres de autocaravanas para las vacaciones y hoy hemos hablado de ello con José Manuel Jurado, presidente de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar). “No van a faltar caravanas para alquilar, pero es verdad que en agosto podemos hacer pleno y hace sólo unos meses nos temíamos lo peor”. El alquiler de una autocaravana por día oscila entre los 115 y los 180 euros.

El aceite de oliva es más caro pero aporta mucho más

Somos líderes mundiales en producción del aceite de oliva, pero el consumo en nuestro país se retrae. Y eso pese a que con el COVID-19 “los españoles han vuelto a las cocinas y también al aceite de oliva”, ha dicho la gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva, Teresa Pérez.

“Nosotros queremos que todos los usuarios piensen cómo sería el mundo sin aceite de oliva, que muchos están dejando de lado”, ha dicho en el programa esta mañana. Ha reconocido que “el precio es un factor importante para el restaurador y para el consumidor, pero es un lujo a nuestro alcance de todos. Es un poco más caro, pero nos aporta mucho más, y tiene un gran valor añadido”.