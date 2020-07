El ascenso del Cádiz en la noche de ayer hizo amanecer a la ciudad del sur de España como la gran protagonista de la mañana, y sobre todo en las primeras horas del día en las que se conviritó en viral un vídeo de Nano Mesa, eufórico con un periodista de la televisión del club.

Su actitud de euforia y hiperactividad en la celebración del ascenso de su equipo dio para centenares de hipótesis por parte de las redes, acusándole de haber consumido algun tipo de estupefaciente, algo que se han ocupado de desmentir de manera privada el club en primera instancia y el propio jugador en Segunda, de forma pública en sus redes sociales.

Una página de comunicado y un test antidrogas en el que consta un negativo por cocaína, son los dos documentos que ha presentado en su perfil de twitter acallando los rumores: "En las últimas horas, se ha creado bastante revuelo con relación a la entrevista (...) me siento en la obligación de dar un paso al frente (...) es por esto que con total tranquilidad y transparencia he decidido realizar el test oportuno para demostrar que los hechos de los que se me acusan son totalmente falsos", comienza el comunicado.

Un Nano Mesa que se expresa "dolido en el alma" por aquellas personas que aprovechan momentos de felicidad como un ascenso para perjudicar a su profesionalidad y responsabilidad como miembro de la plantilla del Cádiz. Adjuntado a este documento está la prueba antidrogas de una clínica privada en la que sale negativo en cocaína.

