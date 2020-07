Los fans del cine de terror pasaron mejor el confinamiento

Gritar con las películas de sustos, de fantasmas, de casos paranormales nos hace más resistentes a momentos duros y complicados como los vivimos estos tres meses de confinamiento forzoso por el COVID19. No lo dice ninguna plataforma de cine, sino un estudio académico formulado por tres universidades diferentes. Investigadores de la Universidad de Chicago, de Pensilvania y de Dinamarca han cotejado resultados y han publicado Pandemic Practice: Horror Fans and Morbidly Curious Individuals Are More, un paper, es decir, una pequeña investigación, donde se trata de dar explicación a esta afirmación tan contundente.

La clave del estudio está en la resilencia. Una cualidad psicológica que mide la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, o una pandemia estratosférica y de escala global, como la que hemos vivido y seguimos viviendo. Según el estudio, esa resilencia está más desarrollada en aquellos espectadores que eligen películas de terror o que nos ponen ante un apocalipsis inmediato.

De modo que, las experiencias a través del audiovisual, de gritos y sobresaltos pueden actuar como simulaciones de experiencias reales, de modo que cuando llega un mal momento, es más fácil saber cómo enfrentarse a una situación de tensión. Para la investigación, han comparado a los fans del género con la población general, preguntando a todos los participantes cómo habían pasado la pandemia y cómo reaccionaban a las noticias que daban los medios de comunicación sobre el coronavirus. Los fans del terror lo tenían claro: "Me he tomado las noticias con calma".

Coltan Scrivner, estudiante de doctorado en la Universidad de Chicago y autor del artículo, dice que el estudio examinó a los fans de las películas de género: "películas como películas apocalípticas, películas de zombis, invasión alienígena, películas de terror donde hay un final de la historia apocalíptico". "Lo que encontramos fue que los fans de, específicamente, no solo experimentaban menos angustia psicológica, sino que también experimentaban mayores sentimientos de preparación", explica Scrivner.

Anteriormente siempre se había dicho que las películas de terror funcionaban como una catarsis en los espectadores, debido a los estímulos. Ahora sabemos que estas experiencias en la gran pantalla pueden actuar como simulaciones de experiencias reales de las cuales los individuos pueden recopilar información importante y posiblemente vital.



Los espectadores "aprenden indirectamente" y "vuelven a escuchar los escenarios involuntariamente" cuando miran películas como Contagio y 28 días después, y series de televisión como The Walking Dead, señala este estudio. Como vemos, no solo el terror ayuda en la pandemia; sino también la ciencia ficción. Un género, además, muy demandado en este confinamiento, que ayuda, según este estudio, a apaciguar el terror. De ahí, señala la investigación, el éxito masivo estos meses de Contagio, la película de Steven Soderberg, estrenada años antes, pero que recrea una situación casi idéntica a la vivida en todo el planeta con el COVID-19. Y es que, según la investigación, las películas sobre pandemias ofrecen a los espectadores muchísima información a un bajo coste y con un esfuerzo mínimo.