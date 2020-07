Votar con mascarilla

Muchas personas a los que no les gusta ningún partido político suelen decir que, a pesar de ello, van a votar. Y suelen utilizar una expresión un poco fea, pero que se entiende muy bien. Dicen que van a votar tapándose la nariz. Pues bien, ayer, una parte de España salió a votar tapándose la nariz. Y la boca.

Me barrunto yo que lo hicieron no solamente en sentido literal. Después del coronavirus y del comportamiento de los políticos con el temita, me parece a mí que ir a votar con la nariz tapada es algo que seguiremos haciendo incluso cuando dejemos de utilizar las mascarillas.