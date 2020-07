El alcalde de Lleida reclama "certidumbre, personal y más pruebas" a la Generalitat

La juez del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, afirma en un auto que su decisión de bloquear la orden de confinamiento en la provincia catalanase basa en que ve desproporcionada la resolución del Govern.

Una decisión de la que el alcalde de la localidad catalana, Miquel Pueyo, se enteró al levantarse. "Me acosté ayer con la lectura de las medidas y me he levantado con que una magistrada ha bloqueado el confinamiento. Vamos de sorpresa en sorpresa", explica Pueyo.

Por este motivo, reclamaba "certidumbres" al Govern, además de más profesionales médicos, pruebas y expertos epidemiológicos en una ciudad que suma ya 108 ingresados y 13 personas en la UCI.

"Hoy nos levantamos en una situación de incertidumbre y eso es lo que se debería aclarar lo antes posible", añadía el alcalde, quien pedía también al Govern un plan de choque para paliar los efectos económicos de esta situación.