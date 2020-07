Pablo Iglesias, en un tuit, reconoció los espantosos resultados de su formación y dijo que ahora tocaba hacer autocrítica.

Fernando Bernardez, politólogo, buenos días.

Buenos días.

¿Qué entiende un político por autocrítica?

Pues por autocrítica un político entiende una cosa muy graciosa.

Explíquese.

Sí, cuando un político dice que va a hacer autocrítica, esa autocrítica se traduce en la siguiente frase: "Tal vez es que no hemos sabido explicarnos".

Esa es toda la autocrítica.

Sí, ¡no me negará que es gracioso! Toda la autocrítica que hacen siempre, pero siempre siempre es esa. Ponen la voz sería y dicen: "Hemos de hacer autocrítica y reconocer que, tal vez, no hemos sabido transmitir a la sociedad nuestro mensaje".

Es decir, que lo que critican nunca es su política

No, no, critican que sus votantes no hayan entendido su política.