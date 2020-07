La Sociedad Española de Salud Pública: "Habría que prohibir fumar en terrazas, playas o piscinas"

Que fumar es malo para la salud se sabe. Que además hacerlo duplica la posibilidad de sufrir síntomas graves si nos contagiamos de la COVID-19 es algo que siguen constatando los estudios científicos y que la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) lleva advirtiendo desde el comienzo de la pandemia.

'Hemos estado meses aplaudiendo a los sanitarios, bien. Pues no estaría mal que el próximo otoño hubiera menos presión sobre el sistema sanitario si logramos reducir las demandas de atención médica derivadas del tabaco', ha planteado en una entrevista en La Ventana el doctor Ildefonso Hernández, portavoz de SESPAS y catedrático de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández de Alicante. 'Nosotros creemos que para abordar una situación singular como ésta, de una magnitud desconocida hasta ahora, tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y reducir el tabaquismo es una de ellas. Si bajamos la tasa de fumadores conseguiremos reducir la demanda de atención médica general en centros de salud y hospitales con independencia del beneficio 'per se' que logren quienes dejen un hábito que además puede aumentar el riesgo de sufrir una COVID-19 más severa'.

'Cuando se deja de fumar hay efectos a largo plazo sobre la salud, por ejemplo, el riesgo de desarrollar un cáncer, pero hay otros efectos que se registran a corto plazo y que reducen la presión sobre el sistema sanitario. Es el caso de las crisis de asma en niños o adolescentes expuestos a entornos con tabaco, o sintomatología de tipo coronaria o respiratoria en adultos'.

Hernández cree que hay que aprovechar ventanas de oportunidad como los datos registrados durante el confinamiento, según los cuales un 6,7% de lo fumadores diarios dejó el tabaco y casi otro 6% redujo su consumo habitual. Por eso es partidario de profundizar en las medidas de la Ley antitabaco planteando por ejemplo ampliar los espacios sin humo a muchos otros entornos. 'Creemos, y así lo hemos planteado en la Comisión de Reconstrucción del Congreso que no sólo habría que aumentar la fiscalidad sobre el tabaco sino que habría que dar un paso más y prohibir fumar en terrazas, playas, piscinas, recintos deportivos, vehículos privados y en general cualquier espacio en el que haya menores'.

'Y no es una ocurrencia, este planteamiento está incluido en el reglamento sanitario internacional, el convenio marco para la prevención del tabaquismo y en España lo apoyan treinta sociedades médicas y científicas. Nuestro planteamiento no es el de ir contra el particular, echándole la culpa, sino trabajar para promover escenarios para facilitar la elección más saludable en términos de salud pública, porque así nos irá mejor a todos, a fumadores y a no fumadores'.

Hernández se ha mostrado preocupado por el número de rebrotes y la falta de inversión en medios y personal para la vigilancia epidemiológica de esos contagios. 'En España el abandono de la salud pública es secular, lo que se hace para prevenir a largo plazo se ha despreciado. Pero ahora tenemos que darnos cuenta de que poner parches no funciona, hay que tomárselo en serio y destinar más recursos a rastrear y controlar. Es urgente. Y con algunas excepciones, vemos que la inversión que se está haciendo es poquita y a veces las Comunidades Autónomas no están tomando medidas con la decisión suficiente. Y de eso depende que los brotes no se desmadren'.

Ante este panorama Roberto Sánchez le ha preguntado a Ildefonso Hernández si puede haber más confinamientos en España. 'Podría ser, sí. Hay discrepancias lógicas en el ámbito jurídico sobre cómo hacerlo y habrá que valorarlo a ese nivel, pero en términos de salud pública no hay duda de que es posible que tengamos que volver a eso si hay transmisión comunitaria. Mejor siempre en áreas pequeñas y que al menos sirva como aviso para el conjunto de la población, que nos concienciemos y que nos corresponsabilicemos porque esto depende de todos nosotros'.