Sergio González, sobre Setién: "No me gusta que por salvar tu culo minimices al otro"

Sergio González, entrenador del Real Valladolid, pasó por El Larguero para hacer balance de esta temporada y opinó sobre las palabras de Quique Setién, entrenador del FC Barcelona.

Tras el partido, en el que los culés sumaron tres puntos gracias a un gol de Arturo Vidal en el 14', Setién dijo que la actuación de sus jugadores estuvo influenciada por "el calor" y que "el césped estaba seco". Sergio criticó las excusas del técnico rival.

"Veníamos con los antecedentes del Betis de la temporada pasada. Nosotros nos adaptamos al rival, somos un equipo humilde. Jugamos a la contra sabiendo que tiene un fútbol muy de contra. Ya le ganamos y nos minimizó", comenzó a explicar.

"No pasa nada por reconocer que el otro día fuimos mejores en la segunda parte, no pasa nada por reconocerlo. Tuvimos oportunidades de hacerles daño. No me gusta que por salvar tu culo minimices al otro", añadió.

Respecto a las críticas recibidas como entrenador, Sergio se mostró comprensivo. "El día que me meta un palo, lo aceptaré como tal. Creo que las críticas son buenas, siempre que vengan desde el cariño. Nosotros estamos expuestos y podéis criticar, ¿por qué no? Sirve para mejorar. El problema es cuando es despectivo", explicó.

Sobre si se considera más reconocido fuera de Valladolid que dentro, Sergio afirmó que "uno tiene que estar aislado de todo eso". "Es verdad que aquí te exigen más, esperan más. Pero yo siento muhco cariño de la gente que lo tengo que sentir. Pero siempre hay runrún de las redes sociales", añadió.

En lo referente al futuro fichaje de Orellana, el técnico dijo que "hasta que no acabe la temporada no se puede decir nada". "Le teníamos echado el ojo desde el año pasado, pero el gran número de futbolistas qeu teníamos no nos permitía nada", cocnluyó.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido.