Salvador Illa: "Si hacemos bien las cosas no habrá otro confinamiento"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pasado este miércoles por los micrófonos de ‘El Larguero’ para analizar la evolución de la pandemia del coronavirus en España. En la jornada de hoy se han registrado 390 nuevos contagios diarios, la cifra más alta desde que cayó el estado de alarma. Esto se debe a que hay más de 120 rebrotes activos del COVID-19 distribuidos por toda la geografía española. Algunos, como el de A Mariña, parecen estar más controlados, mientras que hay ciudades como Huesca y Zaragoza, junto a otras cuatro comarcas aragonesas, que han optado por una vuelta a una fase 2 flexibilizada.

Especialmente preocupante es la situación en Cataluña, con el rebrote de Lleida todavía activo y con el foco puesto ahora en Barcelona, donde los contagios se han triplicado en una semana. El pasado lunes, el president de la Generalitat, Quim Torra, aprobó un decreto ley para confinar a la población de Lleida pese a las contradicciones legales que esto puede suponer. Mientras tanto, la Generalitat ha informado este miércoles de que el número de contagios de coronavirus en Cataluña sigue subiendo: hoy se ha informado de más 900 contagios.

Mientras las comunidades autónomas siguen poniendo en marcha medidas para tratar de controlar los rebrotes, lo que se va imponiendo es el uso de la mascarilla. La última autonomía en hacer obligatorio su uso ha sido Euskadi. Ayer fueron Andalucía y Asturias, que fue la última en detectar un rebrote en su territorio.

Más allá de las mascarillas, otro de los objetivos fundamentales de las autoridades en esta fase de control de la pandemia es evitar las aglomeraciones, sobre todo tras las preocupantes imágenes vistas en Vitoria, tras levantar el Baskonia el título de la ACB, o en Cádiz, tras el ascenso del club andaluz a la primera división. Esto ha llevado a la propia presidenta del CSD, Irene Lozano, a ponerse en contacto con los clubes para que sean ellos los que también reclamen responsabilidad a los aficionados. Ejemplo de ello es el comunicado del Real Madrid, que podría levantar el título de Liga este jueves, pidiendo que no se produzcan concentraciones en Cibeles.

La entrevista

No a las celebraciones en las calles. "Agradezco mucho tener la ocasión de dirigirme a través de sus micrófonos a los aficionados al fútbol. Entiendo la alegría que puede suponer un campeonato o un ascenso, pero la situación que tenemos en España es de una epidemia controlada pero con un virus que todavía está circulando. No hay que tenerle miedo pero sí respeto. Es un consejo muy contundente el que hacemos que es el de celebrar los triunfos deportivos en familia pero en ningún caso saliendo a la calle de forma masiva y llenando concentraciones de personas. Hemos visto imágenes en los últimos días que suponen un riesgo para la salud. Quiero ser muy claro al respecto, en la medida de que pueden provocar un incremento de los contagios que en nada ayudaría a la preservación de la salud pública".

Martínez-Almeida dijo de celebrar en los balcones. "El comportamiento de los ciudadanos españoles en estos meses ha sido ejemplar. Ha habido excepciones muy minoritarias de comportamientos incívicos. La ciudadanía española entiende perfectamente cuál es la situación de una pandemia bajo control pero con un virus que está circulando. Entendemos que hay que celebrar un triunfo deportivo pero que se puede celebrar de una forma distinta a como lo hacíamos y evitando concentraciones en la calle. Suscribo en toda su extensión el comunicado del CSD, la RFEF y LaLiga".

Las celebraciones de Baskonia y Cádiz. "Me preocuparon las imágenes. Todo el mundo del deporte ha tenido un comportamiento ejemplar, desde las instituciones a los profesionales, les he agradecido ya en varias ocasiones los mensajes que han lanzado. Me sabe mal que este tipo de acontecimientos empañen un trabajo muy serio que se ha hecho. El mensaje es muy claro: evitemos las concentraciones en las calles".

La opción de público en los estadios en septiembre. "Yo hoy no lo veo, soy muy sincero, hoy no lo veo. Con la realidad epidemiológica que tenemos no lo veo. Estamos en unos rebrotes que afortunadamente se detectan precozmente y se consiguen controlar, pero hoy no lo veo. Vamos a darnos un tiempo y vamos a informar para que tome la decisión el Consejo Superior de Deportes en su momento. Hay que ir con cuidado con el virus, no hay que tenerle miedo pero sí respeto. Concentraciones numerosas de personas en estos momentos no son nada aconsejables".

Público en la fase de ascenso a Segunda en Extremadura. "No conozco los detalles de esta decisión, voy a recabarlos. En la medida que suponga una concentración importante de público me parece que no es aconsejable".

Afición al fútbol. "Soy simpatizante declarado de un equipo pero no tengo mucho que celebrar este año. Soy 'perico', soy seguidor del Real Club Deportivo Espanyol y este año... en fin, tengo poco que celebrar. Pero los 'pericos' somos tenaces, y en momentos difíciles estamos más que nunca con nuestro club y ese es mi caso. Crucemos los dedos y ojalá podamos subir el año que viene".

Los motivos por los que decidió hablar con los futbolistas tras el botellón de Tomelloso. "Habíamos estado considerando la posibilidad de hablar con algunos líderes deportivos, personas que tienen mucha influencia en las capas jóvenes de nuestra población y cuando ví las imágenes del botellón de Tomelloso pensé 'estoy hay que hacerlo ya'. Además les agradecí los mensajes que lanzaron ellos en el sentido de concienciar a la gente joven y pensé que la manera que tenía de llegar a la juventud era con los líderes que tiene la juventud y los líderes deportivos tienen mucha influencia".

La ausencia de Sergio Ramos en la reunión. "No me sorprendió, entiendo que todo el mundo tiene sus obligaciones. Lo organizó el Consejo Superior de Deportes, lo hizo muy bien y había representación de cuatro clubes muy importantes. Salí muy satisfecho de la reunión a la cual me acompañó el Doctor Fernando Simón, el cual también tuvo la ocasión departir con ellos. Fue un placer poder reunirme con ellos y poder agradecer lo que están haciendo para concienciar a la población".

¿Verá este jueves la jornada decisiva de LaLiga? "La verdad es que le voy a ser sincero: he perdido un poco el interés. Mañana tengo una cena de trabajo y no sé si tendré tiempo, si no sí que trato de seguir la evolución del fútbol".

¿Reconfinamiento de la sociedad española a medio plazo? "Yo creo que si hacemos las cosas bien no. Habrá confinamientos muy quirúrgicos como estamos viendo ya perimetales en algunas zonas en la comarca de Lérida, en los barrios del Hospitalet, en Amariña, en algunas zonas de Aragón... lo más importante ahora son dos cosas: detectar muy precozmente cuando haya brotes de la enfermedad y luego actuar con muchísima contundencia para evitar que esos brotes se contagien. Esto significa aislar a las personas que han dado positivo y cuarentenar a los contactos. Son las dos líneas en las que estamos trabajando. Creo que se está haciendo un buen trabajo de parte de las Comunidades Autónomas y si hacemos esto evitaremos un confinamiento generalizado que nadie quiere en estos momentos".