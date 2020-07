La amenaza del confinamiento: Barcelona, capital de la preocupación

Escucha la portada de Javier Ruiz en 'Hora 25':



Los contagios por coronavirus se han duplicado en tres días en España. 390 casos en las últimas 24 horas, el máximo de los últimos dos meses. Aragón ha multiplicado por cinco los contagios desde el lunes. Madrid, por tres. Cataluña, por dos. Y en Barcelona esos contagios se triplican. De momento es población joven, pero en Aragón las hospitalizaciones ya han comenzado a dispararse. Allí, si estas tasas de expansión del virus continúan, podemos tener la amenaza del confinamiento en algunas ciudades.

Barcelona es la capital de la preocupación. Los casos allí se han triplicado en una semana, pero no es la única preocupación porque en toda España prácticamente se han duplicado. La evolución de la pandemia está acelerando. En tres días hay un 100% de aumentos, en las últimas 24 horas, 50% de incremento. Los ritmos de avance en las últimas 72 horas empiezan a ser vertiginosos: esos trescientos noventa nuevos diagnosticados es la cifra más alta desde el pasado 22 de mayo. Ese día, los casos nuevos fueron 446. El número de positivos ha aumentado un 50% en veinticuatro horas. Más de la mitad se registraron en las dos comunidades con los brotes más grandes y preocupantes: 170 en Aragón y 91 en Cataluña. Se observa también un ligero repunte en Madrid y que la situación de A Mariña parece controlada.

Preocupa Barcelona. Hoy Ada Colau decía que de momento se descarta el confinamiento, subrayando el 'de momento'. "Somos continuo urbano y, por lo tanto, es posible que alguna medida sea para dar algún paso atrás que nos permita avanzar y controlar los contagios", aseguraba. A esta hora esa es la clave: si Cataluña, si Barcelona, va a dar pasos atrás porque desde las 16:00 de la tarde han entrado en vigor nuevas restricciones a la movilidad allí.

Salut informó además de 900 positivos, pero eso no significa que todos los contagios se hayan producido en 24 horas. Los datos incluyen test serológicos de personas que en algún momento han sido positivos, pero puede tratarse de casos no recientes. La consellería de Salut ha obtenido 97 resultados positivos con pruebas PCR en las últimas 24 horas, pero esta cifra se actualizará mañana. Anteayer se detectaron 71 casos. Ya son más de 300 al margen de las zonas del Segrià.

Aragón es el segundo punto caliente en estos momentos. Ha pedido ya ayuda al Ejército para aclarar y controlar ciertas situaciones. El ejército ha comenzado a desplegarse esta misma tarde sobre el terreno al registrarse 176 nuevos casos, la mayoría en Zaragoza capital.

En estos momentos, lo único que da una tregua es Galicia, donde A Mariña ha comenzado a reabrir: esta medianoche se levantan las restricciones de movilidad en todos los ayuntamientos excepto en Burela. Ese municipio aglutina casi 80% de los 150 casos que todavía continúan activos. Según el comité clínico que asesora al gobierno gallego, si se mantiene la tendencia de los últimos días a principios de la próxima semana quedarán tan sólo entre 30 y 40 infectados. Excepto Burela, la comarca podrá recibir turistas a partir de mañana.

Aforo en locales hoteleros y comerciales, horarios de cierre, no más de diez personas juntas, mascarilla obligatoria siempre en espacios públicos... Las cifras ahora mismo son 390 contagios en las últimas 24 horas. Las cifras en sí hablan relativamente poco, pero las tasas de contagio están empezando a preocupar porque son de doble o triple dígito. En este escenario, las mascarillas se están convirtiendo en primera línea de defensa además en la distancia social además de la higiene de manos. Esas tres claves empiezan a ser obligatorias ya. Especialmente la mascarilla. Asturias, Cantabria, desde esta tarde Aragón, Cataluña, La Rioja, Baleares, Murcia, Andalucía, Extremadura, Galicia, Navarra a partir del viernes y Euskadi a partir de medianoche convierten la mascarilla en obligatoria incluso aunque pueda mediar distancia de seguridad. La norma no ha calado todavía en Castilla y León, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid y Canarias. Las últimas cinco autonomías que todavía no han dictado esa mascarilla como obligación.

Toda la ciudadanía padece haber entendido que estas medidas son necesarias e incluso parece estar dispuesta a aceptar medidas más duras. Es lo que hoy dice el CIS, que no aclara cuáles, pero el 86% de la población avala medidas más duras, el 96% diciendo incluso que con las consecuencias económicas que se hayan de pagar y asumiendo que van a ser graves o muy graves. Esto es lo que dice hoy el CIS entorno a esta pandemia.

La dosis de optimismo, o propaganda, juzguen ustedes, hoy a cargo de presidente. "Que haya rebrotes no tiene qué ser una noticia negativa porque lo que está demostrando es que tenemos un sistema de salud que ya está mucho mejor preparado para poder hacer frente a estos rebrotes", ha dicho. Que haya rebrotes no es una mala noticia. Lo único que hemos oído, lo único que podemos decir, es que ha habido tanto no sé si optimismo pero desde luego sí propaganda, que ante esto sí empezamos a estar inmunizados.