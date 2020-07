Raúl Ortiz, virólogo: "Si nos abrazamos con mascarilla minimizaremos el riesgo pero seguirá habiendo rebrotes"

La mascarilla no lo es todo y su uso no debe despistarnos sobre la importancia de mantener la distancia de seguridad y evitar aglomeraciones. Y no hace falta que sean actos multitudinarios, como las llamadas de las instituciones y del propio Real Madrid a evitar festejos masivos en Cibeles si se gana el campeonato de Liga. Los datos señalan que más del 40% de los actuales rebrotes tienen su origen en algún tipo de encuentro o reunión familiar.

Es lo que ha llevado al virólogo y profesor de Microbiología, Raúl Ortiz de Lejarazu, a acuñar la regla de las '6B' de situaciones de riesgo para contagiarse por coronavirus: 'En honor a la verdad diré que yo primero hablé en Twitter de las '4B', bodas, bautizos, bares y botellones y fue un seguidor el que me indicó que me había olvidado otras dos: banquetes y barbacoas. Así que le hice caso y elevé la cuenta', ha contado esta tarde en La Ventana en una entrevista con Roberto Sánchez.

Ortiz de Lejarazu cree que el uso de la mascarilla tiene su importancia pero pide coherencia y sobre todo que no despiste sobre la necesidad de mantener la distancia creando una falsa sensación de seguridad. 'Yo me veo un par de telediarios al día y me asombra comprobar por un lado que la gente habla sin mascarilla pese a estar en lugares cerrados o que salen imágenes de políticos estrechándose las manos o cantando pegados los unos a los otros.¿Cómo pueden tener la desfachatez de pedir a los demás que hagan cosas que ellos no hacen?'.

Sin despreciar en absoluto la importancia de la mascarilla, este experto microbiólogo cree que 'lo más importante es centrarse en las aglomeraciones en zonas de ocio, en los centros de trabajo o en las reuniones y celebraciones en el entorno familiar. Ahí están los focos de contagio. Si nos seguimos abrazando o saliendo pegados los unos a los otros la mascarilla puede minimizar el riesgo de contagiarnos pero eso no impedirá que siga habiendo rebrotes'.

Ortiz de Lejarazu ha contado que la distancia es tan importante que cuando a él le preguntaron hace dos meses qué medida tomaría si fuera posible en un escenario utópico para evitar la propagación del virus, él respondió que'paralizaría totalmente el planeta durante diez días, con eso sería suficiente para parar el virus'. Consciente de que esa circunstancia no es posible, apuesta por asumir en nuestro comportamiento individual la necesidad de mantener esa distancia en el día a día.

'También la higiene de manos, es fundamental, porque por ejemplo la mascarilla no nos cubre los ojos y de forma involuntaria nos los tocamos de forma constante y eso puede ser una fuente de contagio'. Además reclama campañas de concienciación, similares a las que hace la Dirección General de Tráfico u otros organismos, que sirvan para educar a la ciudadanía en la importancia de estas reglas de prevención.

Por último y ante una posible nueva oleada del virus en otoño, Ortiz de Lejarazu recomienda más que nunca vacunarse contra la gripe estacional.'Normalmente la gripe ya produce cada año una congestión del sistema sanitario, imagine lo que puede pasar si coincide en el tiempo con una nueva ola de coronavirus, aunque sea pequeña. Si logramos evitar un número importante de hospitalizaciones por gripe y sus complicaciones estaremos mejor preparados para afrontar posibles nuevos brotes de Covid19 en los próximos meses'.