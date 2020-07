Según un estudio, para el año 2100 España perderá más del 50% de su población

Un estudio elaborado por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de salud de la Universidad de Washington concluye que en 2100 la población de España podría reducirse en más de un 50%. En La Ventana hemos hablado con Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, para que nos explique el por qué de este fenómeno.

Según el estudio, que analiza un total de 195 países, 183 de ellos a finales de este siglo tendrán una tasa de fertilidad con unos niveles que no permitirán mantener el tamaño de las poblaciones. En el caso de España, los analistas consideran que la fecundidad se estancará en 1,3 hijos por mujer. También prevén un aumento de la esperanza de vida, de los 83 años de media actuales a unos 88 años. Sin embargo, Albert Esteve considera que en este aspecto los expertos han sido “muy conservadores”, puesto que significa que únicamente ganaríamos 4 años de vida en los 80 que nos quedan hasta llegar al año 2100. “En España llevamos bastantes décadas ganando 4 años de esperanza de vida cada 20 años”, explica el demógrafo. Por eso, “ganaremos más esperanza de vida de aquí al año 2100, no se morirá tan rápido la gente, por lo que seremos más”, sostiene.

Respecto a España el error de la proyección es la hipótesis de las ganancias por la inmigración. En el estudio se ha tomado como referencia un dato del año 2017 que asume que en España ganaríamos unas 47.000 personas más cada año. “Eso ya es una proyección errónea porque en 2017 ganamos 151.000 personas, en 2018 ganamos 350.000 y en 2019 450.000 personas”, detalla Albert. La situación demográfica española estará, por tanto, sujeta a “lo que ocurra con la inmigración”.

España lleva 40 años con una fecundidad por debajo de 2 hijos por mujer, y no hemos perdido población gracias a la inmigración. Albert tiene claro que “para el crecimiento de la población en los países occidentales, si no hay inmigración internacional, por nuestro ritmo e impulso demográfico no creceremos”.