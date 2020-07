Primer tiempo para el olvido del FC Barcelona contra Osasuna. El cuadro culé perdía 0-1 cuando se produjo la pausa de hidratación que tiene lugar en todos los encuentros. Y como reflejo de la situación actual culé, se vio a un equipo disperso, que no se agrupó para escuchar la charla conjunta de su entrenador y volvió a hacer caso omiso a su cuerpo técnico. Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, ha asegurado que "aunque los jugadores no tengan relación con Sarabria (segundo entrenador del Barça), por respeto merece otra cosa". "Me parece", ha dicho Garrido, "una cuadrilla encabronada".

Durante la pausa también se ha visto a Arturo Vidal recostado y bostezando en el banquillo de suplentes. Para los colaboradores de la SER es una de las "imágenes de la jornada" y, en relación con la situación actual del equipo blaugrana, abre la puerta para cuestionar la posición de Quique Setién hasta final de temporada.

Aunque Sique Rodríguez ha sostenido que el técnico cántabro terminará el campeonato, otros colaboradores de Carrusel Deportivo han afirmado que no se atreven a descartar nada teniendo en cuenta el rumbo que está protagonizado del combinado culé.