El mejor homenaje, nuestro aprendizaje

Hoy este país rinde homenaje a las víctimas del coronavirus, a las reconocidas y a todas las que se han quedado en esa zona de vacío estadístico que ni siquiera les concede una explicación, que ni siquiera les permite ser oficialmente parte de la versión de un momento histórico.

Hoy rendimos homenaje también a quienes lo dieron todo para evitar más muertes, para evitar más contagio. Para decir adios no es imprescindible rezar, para dar las gracias no es necesario arrodillarse y comulgar..



En todo caso, el mejor homenaje será nuestro aprendizaje. Y de momento, entre todos, les estamos faltando al respeto. Con cada mascarilla bajada, cada fiesta, cada celebración futbolera. Les faltamos al respeto con cada brote de politiqueo, cada euro que se escatima, cada contrato que no se renueva, con cada rastreo que no se hace, cada residencia de mayores que se relaja, cada visita sin precauciones, cada boda sin distancia, cada abrazo prematuro.



El homenaje de Estado de hoy es una fórmula, un titulo que darle a la ceremonia. Nuestro sentido de Estado es hidrosoluble, cuando ponemos lágrimas por las víctimas, se empieza a disolver, porque en este país la división en torno a los muertos es tradición.

Hoy faltarán algunos en ese homenaje, otros estarán pero sin mucho convencimiento, los habrá que en el futuro enseñen la escritura de propiedad. Ya saben, este es un país que un día abre la mano para apludir y otro la cierra para convertirla en un puño.