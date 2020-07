Florentino Pérez: "La del Real Madrid y Zidane es una historia de amor"

El Real Madrid ha conquistado su 34 título de Liga. Con la victoria por 2-1 ante el Villarreal, los blancos sentenciaban la competición. El club madrileño ya había emitido previamente un comunicado pidiendo cautela para que ningún aficionado acudiese a la fuente de Cibeles para celebrar el título. Tras el encuentro, el que se mostraba prudente era Florentino Pérez en los micrófono de la Cadena SER.

“Lo han hecho muy bien y con la mentalidad del ganador. Estoy muy contento pero un poco triste por todas las personas que han sufrido y nos han dejado. Es un poco agridulce, contento por el trabajo realizado pero triste por la situación”, comentaba el presidente del Real Madrid.

Sobre la ausencia de celebraciones, aclaraba que: “Es un acto de responsabilidad grande, los madridistas tienen que dar ejemplo. Las autorides nos han dicho que no se realicen celebraciones (…) No vamos a colaborar ni un ápice en que esto continúe por respeto a la gente que hemos perdido”.

Muchos han nombrado a este título como 'LaLiga de Zidane', y Florentino asegura que es una persona especial para el club: “La del Real Madrid y Zidane es una historia única, de amor, de compenetración (…) Él va a lo concreto, solo se preocupa del partido, de ganar, es una bendición del cielo, es muy difícil criticarle”.

También ha tenido elogios para el capitán y el delantero del Madrid: “Creo que Benzema debería ser balón de oro, no he visto mejor jugador que él. Algunos se creían que me hacían daño criticándolo, pero se ha ganado el reconocimiento de todo el mundo del fútbol”. Sobre Ramos, aclaraba que: “No tendremos nada de culebrón. Es el capitán y el líder, está en un buen momento y le necesitamos”.