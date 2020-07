María Cumplido, la investigadora que ha resuelto un problema matemático abierto desde hace más de 20 años

Veinte años han tenido que pasar para que se resolviera un problema matemático. 20 años hasta que María Cumplido lo ha solucionado. La joven cordobesa de 28 años –investigadora en la Universidad de Edimburgo, Escocia– ha centrado su tesis en los grupos de trenzas y los grupos Artin y por ello ha sido galardonada con el Premio de Matemáticas Vicent Cáseles de la Real Sociedad Matemática Española y la Fundación BBVA 2020.

Su tesis está centrada en los grupos de trenzas que son "trayectorias de partículas en un plano que no colisionan" y que "tienen una definición geométrica y tiene también generalizaciones algebraicas que van de la geometría al álgebra". Lo que María Cumplido hacía en su tesis era "generalizar estos resultados a conceptos algebraicos" y haciendo esto se dio cuenta de que "había una propiedad muy básica que es equivalente a que la intersección de curvas es una curva y que no estaba demostrada", afirma Cumplido. Al encontrar con esta situación, tanto Cumplido como su equipo, le preguntaron a uno los investigadores de su campus y le dijeron que llevaba 20 años intentando demostrar eso y no lo había conseguido.

Aunque ella ahora lo sea, considera que "genios matemáticos hay muy pocos, lo que hay es mucha gente muy trabajadora que tiene curiosidad e interés por lo que hace" y que lo que se debe hacer es dedicarle mucho tiempo. "Si no sale una cosa, saldrá otra", sostiene.

Pese a que María Cumplido es una mente brillante, no ha encontrado trabajo en España, lo que le ha llevado hasta Edimburgo. Cumplido se encontraba ya estudiando los grupos de trenzas y quería hacer la tesis sobre este tema, pero no encontró financiación ni beca hasta que un profesor de Rennes le propuso un contrato doctoral y eso le llevó hasta Borgoña y de ahí a Edimburgo. Aunque no cree que tenga nada que ver con ser mujer, sino que el problema es que "las matemáticas se valoran muy poco en España y las matemáticas puras todavía menos porque no dan resultados inmediatos", afirma Cumplido.

Ahora mismo sigue investigando con la geometría para generalizar resultados al álgebra.