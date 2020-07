Así se vivió en 'Carrusel Deportivo' el posible penalti de Jovic que pudo cambiar el descenso

Menos de diez minutos y se escuchan gritos en Butarque. "Va a pitar penalti, va a pitar penalti", exclamaba Iturralde González. "Las manos a la cabeza de los suplentes", decía Antonio Romero. La redacción de Carrusel no se lo creía. El Leganés no se lo creía. Los pepineros necesitaban un gol para salvarse. Y la pena máxima, por mano de Luka Jovic dentro del área, parecía clara. Pero todo cambió.

"Dice el árbitro que saque. Que saque. Madre mía, no me lo creo", afirmó Antonio Romero después de ver cómo el árbitro no había señalado el punto de penalti. Ni siquiera se dirigió a la pantalla del VAR para revisar la acción. "La que se va a liar. El VAR solo tiene una motivación, que era, en partidos decisivos, evitar follones. Esto es quitarle la posibilidad de quedarse en Primera División al Leganés. Es una vergüenza, es un penalti como la copa de un pino. Es un penalti donde el árbitro no va a la televisión. Que se vayan a su casa porque es una vergüenza", agregó el periodista de la Cadena SER.

🚨LA MANO DE JOVIC Y EL PENALTI QUE NO LE PITAN AL LEGANÉS



🗣️ El análisis de @itu_edu



➡️"ES PENALTI, este es claro a favor del Leganés porque Jovic salta con el brazo extendido en una posición no natural"



➡️"Además el VAR tenía que decir a Cuadra que fuera a verlo al monitor" pic.twitter.com/MeYYJDgEiE — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 19, 2020

El Leganés ha caído al pozo tras una jornada de infarto. Para el mal sabor del club, ya nada cambiará, pero se sienta un precedente que va a "tambalear" la estructura del VAR. "Va a ser la gran polémica", añadió Dani Garrido. "El VAR ha descendido al Leganés", sentenció Iturralde González.