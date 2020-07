Álvaro Benito explica el principal fallo de Eden Hazard en su primera temporada en el Real Madrid

Este lunes por la noche, los miembros del Sanedrín de los futbolistas de 'El Larguero' ofrecieron su opinión acerca de lo sucedido en Segunda División tras la suspensión del Deportivo - Fuenlabrada y también hicieron balance de la temporada liguera en Primera División.

Raúl Ruiz, Gustavo López, Kiko Narváez y Álvaro Benito se sometieron a las preguntas de Yago de Vega y escogieron a los mejores jugadores de la temporada, así como a las decepciones del año.

Todos estuvieron de acuerdo en que el Granada ha sido sin duda el equipo revelación de la temporada, mientras que Celta, Valencia, Betis y Espanyol se llevaron varios votos.

En cuanto al once de la temporada, Oblak y Courtois recibieron cada uno dos votos mientras que Sergio Ramos fue escogido por mayoría como mejor defensa de LaLiga. También hubo empate en el centro del campo entre Casemiro y Cazorla y en la delantera entre Messi y Benzema.

Fue entonces cuando entraron a valorar quién había decepcionado más en su primer año: Griezmann, Joao Félix o Hazard, y exceptuando Kiko que no quiso mojarse del todo, Álvaro, Gustavo y Raúl coincidieron en que les había decepcionado más el francés.

Raúl Ruiz. "A mí Griezmann. Quizás no tenga la culpa él, es la posición en la que juega. Después de todo lo que se hizo para ficharle y todo el rollo que se montó y la vitola con la que llegó... a mí me ha decepcionado mucho".

Gustavo López. "Coincido con Raúl. Es verdad que Hazard no vino bien a la pretemporada, es una realidad y creo que fue algo sumamente importante de cara a lo físico y tuvo muchísimas lesiones y jamás pudo desprender la calidad que tiene. Y el tema de Griezmann creo que había muchas expectativas respecto a lo que podía llegar a suponer en el Fútbol Club Barcelona y creo que Antoine es la decepción. De Joao Félix me esperaba lo que vimos, porque es el primer año con el Cholo, un chaval joven y tiene mucho por delante".

Kiko Narváez. "El error de Griezmann fue la decisión que tomó a la hora de irse al Fútbol Club Barcelona. Me cuesta suspender a un tío que es tan honesto y humilde a la hora de currar y que está en una posición que no es la suya. Joao Félix ha cumplido, con solo 45 partidos ahí en Portugal tampoco me esperaba al chaval con la filosofía de Simeone que despuntase porque está en formación. Y Hazard... me gustaría ponerle nota pero cuando haya hecho 25 o 30 exámenes pero es que no lo hemos visto porque ha estado lesionado. El achaque debería ser a principio de temporada cuando debería haber venido como un culturista y sin embargo vino de la manera que vino"

Álvaro Benito. "Coincido en que Griezmann ha sido la mayor decepción de los tres. Ya conocía LaLiga de sobra y había demostrado su rendmiento. Ya sabemos que la posición y el estilo del equipo no le ayuda y no ha terminado de encajar, aunque su cifra de goles no es nada malo porque es muy bueno y las que le llega las mete. ¿Hazard? Coincido con Kiko. No se le puede responsabilizar de las lesiones que ha tenido, pero se le puede responsabilizar de no haber llegado con más ambición y decir 'aquí desde el minuto uno voy a ser el mejor'. Tardó tres meses en ponerse en forma, lo cual me parece increíble. Y a Joao Félix le excuso porque es un niño y todavía ha tenido esta temporada de adaptación pero la temporada que viene habrá que empezar a exigirle".