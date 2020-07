López, crítico con la postura del PP en la comisión de reconstrucción: "No se han movido de la estrategia"

El que ha sido el presidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras el COVID-19, el exlehendakari Patxi López, ha llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas para tratar de paliar juntos los efectos de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus y a dejar de derrochar energías en "luchas internas". "No podemos permitir que España lucha contra sí misma", ha proclamado al inicio del pleno del Congreso que ha debatido las conclusiones alcanzadas en cuatro grupos de trabajo: Sanidad, Reactivación Económica, Políticas Sociales y Unión Europea. En su breve discurso, Patxi López ha aprovechado para insistir una vez más en la necesidad de que haya consenso en torno a estos cuatro bloques para que el futuro, ha dicho, "no se convierta en abismo sin esperanza para la ciudadanía".

A lo largo de este martes, se ha conocido que socialistas y populares han alcanzado un acuerdo respecto a Sanidad y Unión Europea, dos de los cuatro bloques que ha tratado esta comisión, aunque desde Génova no han querido todavía desvelar el sentido de su voto. Vox ni siquiera ha querido desvelar si participará mañana en la votación final de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción.

Precisamente este acuerdo entre PSOE y PP ha sido el detonante de las críticas del varios grupos al Gobierno. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha censurado por "insuficiente" que la Comisión para la Reconstrucción se haya cerrado con una especie de "Juan Palomo" entre PSOE y PP, y ha echado en falta que no se hayan incluido en el dictamen una flexibilización del superávit municipal, un impuesto a las grandes fortunas y una regulación exprés de los migrados que han trabajado en el sector socio sanitario en esta pandemia. Tanto el PNV como Junts han cuestionado los resultados de un órgano que, según Aitor Esteban, ha sido "un gran paripé" en la que tanto el PSOE como Unidas Podemos han pretendido llevar al terreno ideológico un dictamen lleno de "generalidades pero sin ningún plan". De hecho, Esteban ha confirmado que su partido sólo apoyará el documento de la UE, el único que también ha avanzado que respaldará Junts que, por su parte, prevé abstenerse en el bloque relativo a la Reactivación Económica.

Sobre el desarrollo de esta comisión y las votaciones de las resoluciones ha hablado Patxi López en su entrevista en 'Hora 25'.

"Se vota política y hay dos tipos de política, la política de la que yo hablaba esta tarde, la que busca acuerdos para mejorar la vida de los ciudadanos, o lo que es estrategia electoral. A mí por eso me gusta poner en valor a los que acuerdan, no acordar es muy fácil"

"Hay partidos que decían que no iban a votar un bloque porque no aparecía la concertada. Ahora se habla de ayudar a cualquier educación vulnerable, pública o concertada, pero tampoco van a votarlo"

"La oposición lleva tiempo esperando a que caiga el Gobierno, pero con nulo éxito. Esto meses se ha visto que este es un gobierno que gobierna y que ha puesto en marcha medidas para sostener a los ciudadanos de este país (...) ha puesto en marcha políticas para que la gente no viviera peor"

"Habría que preguntar a los partidos que lideran la oposición qué es lo que están haciendo para mejorar la vida de la gente. Hay que ser muy valiente para acordar. Lo han demostrado esta madrugada en Europa (...) Todos han cedido y han vuelto a sus países a decir que se ha conseguido un acuerdo histórico para Europa. La pregunta es por qué no lo podemos hacer aquí"

"Cuando hablamos de la comisión... te estoy diciendo como el Gobierno se ha ido acercando a las posiciones del PP, se quieren buscar acuerdos para salir entre todos y lo primero que dijo Casado fue decir que no quería unos pactos de La Moncloa sino una comisión parlamentaria. Y así se hizo, se ha cedido en la primera y a partir de ahí en todas. En la concertada, en el tema fiscal, en el tema de la reforma laboral... ¿Ha servido para algo? No. El diálogo con el PP se ha producido a muchos niveles para acercar posiciones. Ahora mismo se están votando las enmiendas. Hay decenas de enmiendas que se han pactado. El ejercicio se ha hecho pero si alguien desde el principio tenía muy clara su estrategia... No se han movido de la estrategia, pero no eso tiene valor político"

"No lo sé. Es evidente que cuando se pactan medidas transacionales, cuando uno no ve la excusa para votar a favor de la reactivación económica o las políticas sociales... deben ser porque obedece más a otra cosa. Esto obedece a una estrategia política y esas las deciden los líderes"

"Yo, defensor de la descentralización lo soy a ultranza, pero eso no es incompatible con mejorar la cogobernanza. Con mejorar la capacidad del ministerio de Sanidad o del Consejo Interterritorial. Eso me parece también una excusa"

"Hemos perdido una enorme oportunidad de demostrar para qué está la política. Para demostrar que en momentos como estos se necesita pactar y acordar. Hay mucha gente que dice que hay que dejar la ideología al lado. Eso es mentira, cada uno tiene su ideología. Lo que hay que hacer es saber que esa ideología tiene que pactar con otra, pero no hemos demostrado que sabíamos hacerlo. Lo han hecho en Europa, pero no aquí. Es una pena la oportunidad que hemos perdido. ¿Qué dirían nuestros mayores cuándo pactaron cosas que nos han traído aquí?"