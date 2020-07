Lola Martínez, editora de Lumen: "Si Quino dibujase hoy a Mafalda, sería como una Greta Thunberg"

Desde el inicio de los tiempos los humanos nos hemos hecho infinidad de preguntas de las que todavía hoy no tenemos respuesta. Por ejemplo, ¿quiénes somos?, ¿qué significa la muerte?, ¿qué es la libertad?, ¿qué es el amor?... Son cuestiones difíciles de contestar pero, por suerte, hemos encontrado a alguien que nos puede ayudar a resolver esta última pregunta. Y no es una persona; es un personaje de cómic, una niña inconformista que pretende entender el mundo adulto que le rodea: nuestra querida Mafalda.

Ahora, la editorial 'Lumen' ha decidido celebrar los 50 años de la llegada de Mafalda a España publicando 'El amor según Mafalda', una selección de viñetas en las que se habla de la amistad, de la empatía, de la solidaridad, del amor a la naturaleza, a los animales y del amor propio. En 'La Ventana' hemos podido hablar con Lola Martínez de Albornoz, editora de Lumen, quien nos ha explicado que la idea de hacer este tipo de recopilaciones de viñetas "surgió hace dos años en una de las marchas del 8M, donde vimos muchas pancartas reivindicando a Mafalda como feminista". A partir de ahí, surgió la duda: ¿Era Mafalda feminista? El equipo de Lumen se puso a trabajar y publicaron 'Mafalda: Femenino singular' una recopilación de las viñetas de Mafalda en las que hablaba del género. "Desde entonces cada año hacemos recopilaciones temáticas; el año pasado fue de la familia y este año sobre el amor", explica Lola. Sobre la pregunta, ¿es Mafalda feminista?, responde: "sí lo es, pero lo es a la manera de la época en la que nació porque la actitud hacia su madre es despectiva, hoy sería muy distinta".

¿Qué es el amor según Mafalda?

Mafalda no entiende un sólo tipo de amor, sino que en sus viñetas habla del amor a la humanidad, por la paz, por el progreso, etc. "El amor según Mafalda no es sólo una emoción, sino que es una habilidad que ejercitar", cuenta Lola, y añade que ese amor está totalmente alejado de la idea del amor romántico; "tiene más que ver con la amistad y el amor propio".

El amor también existe para los demás personajes del universo Mafalda, pero cada uno tiene una concepción distinta del mismo. "También está el amor platónico que siente Felipe por Muriel o por sus tebeos de 'El Llanero solitario', el amor materialista de Manolito con su hucha, el amor más convencional de Susanita que quiere casarse y tener hijitos...", explica la editora. "En Mafalda están todas las concepciones del amor", sostiene Lola.

50 años de Mafalda en España

La editorial Lumen lleva publicando las viñetas de Mafalda desde sus inicios, y cuentan con unas 2500 viñetas de este personaje que, por muchos años que pasen, "Mafalda sigue siendo completamente actual", defiende la editora. Según Lola, si su autor dibujase ahora trataría temas de actualidad como la ecología: "si Quino dibujase ahora a Mafalda sería como una Greta Thunberg".