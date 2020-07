La rotunda respuesta de un restaurante a una mala crítica que se ha hecho viral

La temporada estival se suele acompañar de visitas a hoteles, restaurantes, chiringuitos u otros lugares similares. La experiencia de los clientes en estos establecimientos puede condicionar una futura reseña en plataformas como Google o Tripadvisor. Y aunque la pandemia haya reducido o modificado la asistencia a estos entornos, las críticas podrían incrementarse en función de cómo respeten estos locales los protocolos de seguridad.

Hace algún tiempo, los dueños hacían caso omiso de estos comentarios, pero también hay comerciantes que no callan ante las críticas. En ‘La Ventana’ hemos hablado con Nuria Martínez, dueña del restaurante ‘El Horno de Guardia’ en San pedro del Pinatar, en Murcia. Su respuesta a una mala crítica de un cliente se ha hecho viral.

Nuria nos cuenta que no suelen contestar los comentarios de los clientes, porque “cuando alguien hace una reseña negativa, de manera educada y sobre algo para mejorar del local, es muy lícito”, pero las cosas se tornan cuando “algunas personas empiezan a arremeter, a injuriar y a decir cosas que no son reales (…) Nos sentimos desprotegidos ante este tipo de plataformas”.

En este caso, el cliente cuestionaba la calidad de sus productos, alegaba que en el establecimiento no se tomaban las medidas para evitar los contagios por COVID y concluía diciendo que no se le permitió pagar una parte en efectivo y otra en tarjeta. En ‘La Ventana’ Nuria asegura que el cliente no emitió esta misma queja durante su estancia en el restaurante, sino que tan solo solicitó pagar la cuenta por separado. Cuando el personal le informó de que, “tal y como se indicaba explícitamente en el restaurante y en la carta”, no se podía pagar de forma individualizada, el cliente se dirigió a la camarera "diciéndole que si no le permitía realizar el pago de la cuenta por separado, eso repercutiría en malas reseñas por parte de toda la mesa”.

Pero lo que realmente ha convertido en viral esta anécdota fue la respuesta del restaurante al comentario, ya que su contestación fue: “Nos veremos las caras en los tribunales”. Nuria nos cuenta que están “cansados de sentirse desprotegidos ante estas acciones y no les gustaría que este tipo de actuaciones quedaran en el olvido, porque muchas veces los comerciantes nos callamos por miedo a represiones con nuestros propios locales”.

“Ayer nos pusimos en contacto con nuestros abogados y estamos planificando la demanda”, afirma Nuria. Aunque también agradecen a otros clientes que, forma altruista, han subido fotografías en las que pueden observarse las medidas de seguridad que tomaba el establecimiento para evitar los contagios. Desde el restaurante ‘El Horno de Guardia’ en San pedro del Pinatar (Murcia), hacen un llamamiento a que todos aquellos usuarios que lo deseen añadan comentarios en las plataformas, pero que lo hagan desde “el civismo y no con críticas que no son constructivas”.