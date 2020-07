Inés Rey: "No puede haber un protocolo por encima de Sanidad, ¿los futbolistas no contagian?"

Inés Rey, alcadesa de A Coruña, pasó por El Larguero después de la polémica debida a que varios jugadores del Fuenlabrada diesen positivo por coronavirus y tuviesen que cancelar el Deportivo - Fuenlabrada de Segunda División.

Rey comenzó explicando que se encuentra "preocupada e indignada". "Entendemos que no se han cumplido con los protocolos santiarios y se ha creado conscientemente un reisgo para la población. Sabían que había cuatro positivos, viajaron sin saber el resultado de la segunda PCR", comenzó a explicar.

"Es una situación que ha puesto en riesgo a mucha gente: el conductor del autobus, el personal del hotel etc. Entendemos que ha habido una negligencia por parte del club y LaLiga. Entiendo que todos los protocolos son iguales para toda la población, no hay otro para los futbolistas. Debería haberse procedido directamente al aisalmiento con independencia de la PCR saliese negativa", añadió.

Respecto a quién debe pedir ahora explicaciones, la alcadesa explicó que "a LaLiga, la Federación y el CSD. Se nos dicen que se hace una primera prueba, que los positivos se hacen en Madrid. Que se hace una segunda PCR y sin esperar a los resutlados se van. Hasta las ocho de la tarde no es cuando se comunica, a la Xunta, los positivos", explicó.

"No puede haber un protocolo por encima de las autoridades sanitarias"

Además, Rey criticó que "no debe haber otro protocolo para los futbolistas. "Se cumpla o no el protocolo de LaLiga, no puede haber uno por encima de las autoridades sanitarias. Se sabía que había un contagio en el equipo y no se ha prevenido más contagios. Es una actitud irresponsable y negligente", explicó.

"Me gustaría saber si existe algun colectivo que esté por encima de lo que marca el ministerio de Saluid. Y si los futbolistas están en este colectivo. Me pregunto si los futbolistas no contagian", añadió.

Respecto a si considera que hubo ocultación de información por parte del club madrileño, Rey explicó que: "Lo saben a las cuatro de la tarde, pero no lo comunican hasta las ocho. Cuando hay un positivo, ya debería ponerse en conocimiento de las autoridades sanitarias. No hacerlo en un límite temporal que no daba capacidad de reacción".

