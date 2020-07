El director deportivo del Leeds United confiesa por qué celebró el ascenso con la bandera de Moderdonia

El ascenso del Leeds de Marcelo Bielsa a la Premier League dejó una curiosa imagen: la celebración de su director deportivo, Víctor Orta, viendo el partido con prismáticos y ondeando la bandera de Moderdonia, parte del programa La Vida Moderna.

"Yo no he tenido que dar ninguna explicación. En Inglaterra han conseguido descubrir qué bandera era. Lo hice por una promesa. Yo no tengo carnet de conducir y escucho mucho podcast y a mí La Vida Moderna me ponía un poco más feliz desde empecé a escucharlo en la primera temporada. Luego tuve un scout que también era un poco fan. Le regalé la bandera de Moderdonia y me dijo que no la quería, que la sacase cuando ascendiésemos", explicó.

⚽️🥳😂Nos explica Víctor Orta por qué celebró el ascenso del Leeds con la bandera de moderdonia



"Escuché desde el principio @vidamoderna y me hacía más feliz. Le regalé a un amigo la bandera y me dijo que me la quedase y la sacase cuando ascendieramos" pic.twitter.com/m6OEbMJLUO — El Larguero (@ellarguero) July 21, 2020

Respecto a los prismáticos, Orta explicó que: "Descubrieron que Marcelo iba a mirar entrenamientos de otros equipos en un entrenamiento del Derbi County. Entonces cuando nos ganaron para llegar a unos playoffs, los jugadores hicieron el gesto de los prismáticos. Ahora en el ascenso los prismáticos aparecieron por ahí y los cogí. Yo no los llevé".

Sobre cómo ha vivido la vuelta del club a la primera división inglesa, el director deportivo dijo que "ve más felices a los menores de 30". "Están hartos de escuchar las batallitas de su padre y abuelo y ellos sin ver nada. Ahora hemos puesto al Leeds en el panorama", añadió.

