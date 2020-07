Yolanda Díaz: "Soy amiga personal de Pablo Iglesias y no me gusta nada la vida interna de los partidos"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en 'Hora 25', ha respondido en Hora 25 a las preguntas de los oyentes del programa y también a las repreguntas de Javier Ruiz sobre los temas que más preocupan actualmente a la sociedad española: el cobro de los ERTE, el teletrabajo, el histórico acuerdo europeo tras la crisis del COVID-19 o la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Pero también ha reflexionado sobre las diferencias en la comisión de reconstrucción o sobre una de las cuestiones que más comentarios están generando en la vida política española en los últimos meses: su posible candidatura a la presidencia del Gobierno al frente de Podemos, en sustitución de Pablo Iglesias. La primera pregunta, de hecho, ha sido justo sobre eso:

¿Va a ser la sustituta de Pablo Iglesias?

Creo que las personas que me conocen saben dos cosas. Soy amiga personal de Pablo Iglesias. Trabajo con él y me siento muy orgullosa de acompañarle desde hace mucho tiempo. Y no me gusta nada la vida interna de los partidos. Voy a seguir desempeñando las funciones de mi cartera. No me interesa la vida interna de los partidos, sinceramente.

Sobre el retraso en el pago de los ERTE:

Quiero poner en valor que a más de 5 millones de personas les han sido abonadas las prestaciones. Hay 3,4 millones pendientes. Pero me atrevo a decir, por información del SEPE, que las situaciones que relatan los oyentes son distintas. Hay personas que no tienen acceso a prestación de ERTE y gente que ha sido víctima de un error que tiene que ser resuelto por el funcionario público en cuestión. Los errores comunes son que una empresa tramita el ERTE y esté mal el número de cotización o el número de cuenta bancaria. En esos casos el problema informático no llega ni a procesar la solicitud.

¿Mantendrán los ERTE hasta diciembre?

Ojalá no los tengamos que prorrogar. Es la primera vez que mantenemos vivas 550.000 empresas. Pero implican una inversión ingente de fondos que son de todos. 8.000 millones de euros. El sentido común indica que tenemos que acompañar a empresas y trabajadores el tiempo que sea necesario.

Sobre el teletrabajo:

Una cosa es lo que la CEOE y los sindicatos digan que no les gusta y otra que todos sepamos que no puede haber disparidad entre trabajar en casa o en una oficina. Lo saben todas las empresas. Los costes tienen que ser repercutidos a la empresa, tal y como recoge la normativa europea. El teletrabajo, además, solo puede darse si el trabajador lo acepta voluntariamente.

Sobre las ayudas a las empleadas del hogar:

Este lunes se ha acabado el plazo para pedir las solicitudes del subsidio especial. Ya se están reconociendo, tramitando y se están pagando, y vamos a seguir haciéndolo en los próximos días. Pero hemos tenido que crear un nuevo sistema informático y es bastante complicado porque las empleadas del hogar suelen tener más de un empleador. Dos horas en una casa, dos en otra... y van cambiando.

Tras el acuerdo europeo, ¿se va a derogar la reforma laboral?

Quiero poner en valor lo que ha conseguido Pedro Sánchez. Lo quiero hacer públicamente. El acuerdo es histórico porque se enmienda la austeridad que se aplicó en Europa en la crisis anterior. Las exigencias están descritas en el apartado A18 y el A19 del acuerdo. Invito a leerlas: protección social, descarbonización, digitalización... Eso es lo que dice el acuerdo. La propia Comisión recomendó varias reformas en mayo y ninguna tenía nada que ver con la reforma laboral.

¿Habrá bajada de pensiones?

No.

¿Va a caer entera la reforma laboral?

Vamos a cumplir con el acuerdo de Gobierno. Tenemos que corregir el paro y la precariedad laboral. En esta pandemia nos hemos alejado de la reforma laboral del PP. Ha quedado vieja, no atiende las necesidades del mercado de trabajo actual. Es necesario, con tranquilidad y diálogo social, ir haciendo cosas.

Sobre los temporeros y las inspecciones de trabajo:

Le quiero dar las gracias a los temporeros: nos han salvado la vida trabajando en condiciones bastante deficientes. Después del informe del relator de la ONU tomamos medidas y hemos desplegado una campaña sin precedentes en la Inspección de Trabajo que está surtiendo efecto. Casi todas las semanas, me duele decirlo, tenemos noticias horribles de las condiciones en las que se trabaja. Está siendo muy efectiva. Tenemos en marcha 1.000 inspecciones. Y me he quedado perpleja ante las amenazas de dos cooperativas agrarias. Eso me produce tristeza porque deberían velar por el cumplimiento de sus obligaciones con los trabajadores. El Gobierno de España, a través de distintos ministerios, está comprometido con este asunto. Para endurecer inspecciones y tomar medidas sobre cómo se alojan y cómo trabajan.