'Una de las mejores formas de rejuvenecer el cerebro es tener una buena vida social'

'No se queja, no duele, tiene menos gancho para las canciones o para el cine que el corazón, parece que como ni siente ni padece, no le prestamos mucha atención pero es fascinante y determinante en nuestra vida', explica la neurocientífica y colaboradora habitual de El Recreo en la Ventana, Raquel Marín. .

De media, ese gran desconocido pesa algo menos de kilo y medio pero pese a su escaso tamaño relativo 'consume un tercio de las kilocalorías que gasta un ser humano en un día cualquiera'. Y es que el cerebro está siempre maquinando aunque no siempre lo parezca, por lo menos viendo comportamientos y escuchando declaraciones de algunos seres humanos.

La charla con Raquel Marín ha servido para desmontar algunos tópicos. Por ejemplo, no, no es cierto que solo utilicemos un 10% de su capacidad. 'Usamos el cien por cien del cerebro aunque eso no quiere decir que siempre lo hagamos bien o que no podamos entrenarlo como si fuera un músculo más'.

Otro aspecto curioso es que cuerpo y cerebro no envejecen a la misma velocidad. 'No tiene por qué, ambos procesos no están correlacionados de forma simultánea y varía según los individuos'. Dependiendo de circunstancias particulares y factores ambientales ese es el motivo de que encontremos personas muy longevas con 'lo que llamamos una cabeza privilegiada' aunque su estado físico y muscular esté muy deteriorado, y al revés.

'Por eso, uno de los retos del presente es acompasar esa mayor esperanza de vida con el mejor estado posible de nuestro cerebro. Y para eso lo más importante es prevenir su envejecimiento. 'Una de las mejores formas de rejuvenecer el cerebro es fomentar las relaciones sociales, empezando por una buena relación con uno mismo. El cerebro humano se forjó para comunicar y para estar en sociedad. La soledad impuesta es uno de los peores enemigos de un buen cerebro', añade Marín.

La buena noticia es que, aunque el cerebro puede ser perezoso al cambio si no se le estimula, 'porque le gusta moverse en los patrones ya conocidos' , su capacidad de adaptarse y cambiar es extraordinaria. 'Uno de sus aspectos más maravillosos es que el cerebro es capaz de adaptarse a los nuevos contextos, eso es lo que nos ha permitido evolucionar como especie'. Esa capacidad de plasticidad del cerebro se mantiene hasta la muerte y nos permite crear nuevos hábitos y desterrar otros si le dedicamos esfuerzo y perseverancia. Porque sí, el cerebro también se puede y se debe entrenar, por ejemplo, aprendiendo cosas nuevas o haciendo las mismas cosas pero de manera distinta.

Del cerebro cada vez se va sabiendo más y lo que vamos conociendo apunta a conexiones insospechadas con el intestino y la microbiota, de ahí que una buena dieta también tiene impacto directo sobre nuestras emociones y nuestra salud mental, además de sobre muchas enfermedades neurológicas. 'Por ejemplo, de lo que más se ha estudiado últimamente es la conexión entre el intestino y los estados depresivos y a ello se suma una investigación del CSIC que también ha encontrado cómo determinados cambios de las bacterias en la microbiota también se vinculan con la ansiedad'.

Un campo inagotable de investigación para avanzar en la búsqueda de tratamientos para enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Por cierto, si el estrés es enemigo del cerebro porque daña su capacidad de concentración, sepa que entre sus mejores aliados además de una sana vida social figura el contacto con la naturaleza y el ejercicio físico.

Y a esto Raquel Marín añade otras tres variables: el humor, el dormir bien y el hidratarse convenientemente.