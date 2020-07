No hay una respuesta política uniforme a los rebrotes y la seguimos esperando

Escucha la portada de Javier Ruiz en 'Hora 25':



La tasa de contagios por coronavirus vuelve a dispararse. Son casi 1.000 contagios diarios, 971, en las últimas 24 horas. Los contagios se han triplicado en dos semanas. La situación es preocupante porque sabemos qué está pasando. El ocio nocturno, las fiestas particulares, las fiestas familiares están disparando esa tasa de contagios. 1 de cada 3 brotes son sociales. La situación amenaza con ser crítica porque sabemos lo que está pasando, pero nadie está actuando. No hay una respuesta política uniforme al problema y seguimos esperando.

Apelar a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Esta es la respuesta del Ejecutivo al aumento de casos en el ocio nocturno, en fiestas particulares y en reuniones familiares. Se están disparando los casos ahí. Pubs, locales, Discotecas son, primero, los contagios que más están creciendo, a ritmos del 32%, y segundo los más grandes, porque los contagios allí no son reducidos. Son círculos enormes. En algunos casos preocupan esos brotes por cómo actúan. Son los más numerosos y tienen mayor efecto multiplicador. Y preocupa también el dónde está ocurriendo todo esto. Aragón se convierte en la capital del problema del coronavirus en España con 425 contagios en las últimas 24 horas. Son la mitad de todos los que tenemos en el país. Los datos son preocupantes no solamente en sí, sino sobre todo también por la tendencia. No sólo no se frena, esto se acelera. La situación empeora. Aragón tiene hoy una tasa de contagios similar a la de Brasil. Ese es ahora mismo el primer foco de problemas. La capital del problema del coronavirus suma hoy la mitad de los contagios de España en las últimas 24 horas.

Visto el dónde, lo más preocupante es el cómo. ¿Cómo se están produciendo estos contagios? Ocio nocturno, fiestas privadas y reuniones de amigos suponen 1 de cada 3 brotes. Y esos brotes no son solamente importantes en su cantidad, sino sobre todo en el número de casos que acumulan, porque esos contagios son masivos, de hasta 100 personas en algunos casos. El problema es: primero, sabemos lo que está pasando y, después, no se está dando una respuesta unitaria. Ni siquiera hay respuestas uniformes dentro de las comunidades autónomas. Sanidad no dice más que 'por favor sean responsables'. Las autonomías prohíben en algunos casos el alcohol, en otros no. En ocasiones cierran el ocio de un pueblo, pero no el pueblo vecino donde los jóvenes se desplazan. En fin, ahora mismo lo que hay es una confusión regulatoria generalizada. Hay, por tanto, confusión ciudadana. En la reunión entre ministerio y autonomías tampoco se ha dado una respuesta uniforme. De momento falta un criterio, una respuesta uniforme y cada autonomía está haciendo lo que considere oportuno. En ocasiones hasta de forma contradictoria. Cantabria, por ejemplo, limita a 15 las reuniones sociales. Canarias apuesta directamente sólo por educación, por campañas educativas. Otras, como Euskadi, optan por cerrar algunos pubs.

Falta un criterio común, pero la factura si es común y se empieza a pagar de forma generalizada. Los jóvenes son los que se empiezan a contagiar y la población en general la que empieza a pagar. Hoy, en Murcia, por primera vez se retrocede a fase. Por primera vez desde que comenzó el estado de alarma, una fiesta con 55 positivos de jóvenes han llevado a tomar esa decisión. No hay criterio común, pero sí hay factura, como el cierre de poblaciones enteras o contagios que ya van más allá de los jóvenes. Son los jóvenes los que se contagian. Pero advierte María José Sierra que de nuevo hay hospitalizaciones y cada vez más. Sigue sin haber un criterio sobre qué hacer con el ocio nocturno. 1 de cada 3 casos son referidos a esto y, en toda esta cacofonía, ha aparecido un criterio más. Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha decidido que va a inscribir a todo el que entre o salga de Galicia, decisión únicamente de autonomía.

Las autoridades han insistido una y otra vez en la necesidad de hacer un buen diagnóstico. Enhorabuena. Misión cumplida. El diagnóstico está hecho. Todos sabemos que el ocio nocturno está propagando el virus. Que el alcohol no es buen compañero de viaje. El diagnóstico está hecho. ¿Se va a hacer algo más? ¿A qué estamos esperando?.