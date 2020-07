Los dos consejos de Margarita del Val (CSIC) para reducir el riesgo de contagio en las reuniones familiares

La inmunóloga y viróloga Margarita del Val, que además coordina a los 150 equipos reunidos por el CSIC en una gran plataforma multidisciplinar de investigación sobre la pandemia del coronavirus, ha explicado en Hora 25 que probablemente habría que prohibir o limitar mucho la ocupación en los locales el ocio nocturno en interiores, donde también sería preciso promover la renovación del aire.

Al problema de ventilación los locales interiores, según ha dicho Del Val, en relación al COVID-19, se suma el hecho de que son lugares en los que se baila y se habla fuerte, con el consiguiente riesgo que eso conlleva, tratándose de una enfermedad que se contagia por vía respiratoria.

"Todo el esfuerzo y sacrificio del sistema sanitario no puede ser en vano", ha dicho Del Val. "Se percibe que la pandemia ha pasado, pero no ha pasado en absoluto. Tenemos que prepararnos para la siguiente oleada de otoño-invierno y no provocar otra ahora. Si no mantenemos las normas, el virus se dispara. Lo estamos viendo en Texas, Miami, Irán... ¡Sitios muy cálidos! Si aquí se dispara con el ocio nocturno, entonces hay que regularlo fuertemente".

La científica del CSIC ha recordado que "la inmensa mayoría de la población española sigue siendo susceptible" al contagio por coronavirus, "y ya sabemos lo que puede pasar: caos sanitario y caos económico".

Dos consejos para la reuniones familiares

Además de los locales de ocio nocturno, Del Val ha querido destacar que "en las reuniones con familiares y amigos tenemos la falsa sensación de que no nos van a hacer una faena, una falsa confianza", pero ha recordado que, en realidad, "nos podemos contagiar unos a otros sin darnos cuenta".

Para prevenir esos contagios, Margarita del Val propone dos sencillos consejos:

1. Reducir el número de personas que se reúnen a la vez: "Lo ideal es dividirnos en dos veces".

2. No bajar la guardia con la mascarilla y la distancia: "Es mejor vernos aunque sea con poco contacto".

Del Val ha valorado también el hecho de que el número de brotes siga aumentando: "Hay transmisión comunitaria prácticamente por todos sitios. Nunca hemos llegado a 0 casos, como en China. Además hay muchos asintomáticos y eso, en principio, es bueno. Pero nos pueden dar un susto en cualquier momento. Vamos a tener de golpe un montón de casos graves".