Los problemas de Madrid que no son Barajas

El Gobierno de Díaz Ayuso anda buscando una coartada para culpar a los demás de una medida que el resto de comunidades han adoptado por convicción y no por puro politiqueo.

El ministro de Sanidad se reúne con el consejero madrileño que va a pedirle que haga algo para solucionar lo que describen como el "coladero de Barajas". Al final, van a querer convencernos de que la obligación de llevar mascarillas ha llegado por la T4 y no por la Puerta del Sol.

Habrá quien compre este argumento con tara, que los hay muy aficionados a los saldos, pero el problema de Madrid no es el aeropuerto de Barajas, (donde por otra parte conviene extremar la vigilancia) el problema lo tiene con sus centros de salud que no hacen pruebas PCR a los contactos de los casos positivos. El problema lo tiene con un sistema de vigilancia que no puede detectar un brote positivo en Fuenlabrada.

Madrid, por lo que parece, tiene el problema con el flujo de información entre algunos laboratorios y los técnicos de sanidad. El problema en Madrid son sus 182 rastreadores para más de seis millones de habitantes. Ese sí es un problema grave, ese sí puede ser un coladero; 1 rastreador por cada 30.000 habitantes es una cifra irrisoria, pero hoy culparan a los vuelos, a Barajas, al Gobierno, a AENA, al espacio aéreo o a las turbulencias. No, el problema de los madrileños no es Barajas.