'Voces', casas encantadas en una época en la que las casas son un refugio

La pandemia del coronavirus sigue haciendo estragos en los estrenos cinematográficos del verano, algunos se aplazan sine die, otros se retrasan algunas semanas. La segunda parte de Padre no hay más que uno, dirigida por Santiago Segura, en cambio, se adelanta a las fechas previstas. Ya veremos lo que da de sí este loco verano, pero esta semana llegan a las pantallas algunas películas, por ejemplo una cinta española de terror, Voces. También se estrena este fin de semana una cinta coreana, The beast, la norteamericana Retrato de un amor, y una comedia española sobre intercambio de parejas, Amor en polvo. En las plataformas también hay estrenos, en Filmin se puede ver desde este fin de semana La isla de las mentiras. Una cinta española sobre el naufragio de un barco en las costas gallegas hace un siglo. Un film que competirá en el Festival de cine de Sanjay, que comienza la próxima semana. Y en cuanto a series, esta semana se ha estrenado Por H o por B en HBO, un retrato del barrio madrileño de Malasaña que ha dirigido Manuela Burló Moreno.

Voces (Ángel Gómez Hernández)

En 2016, con su cortometraje Behind, el director Ángel Gómez Hernández, ganó varios premios en Festivales de cine especializados en el género de misterio y terror. El corto llamó la atención a productores y directores de Hollywood como Sam Raimi, que compraron los derechos del film para hacer una versión en un largometraje. El proyecto de Behind se ha ido retrasando y, entre medias, Ángel Gómez Hernández se embarcó en la realización de otra película.

Esa otra película es Voces, el film que ahora llega a las pantallas. Voces es una película de terror. Eric es un niño que oye voces. Su padre trabaja rehabilitando una vieja casa y él no deja de escuchar sonidos, quejas, exclamaciones… Y, a veces, incluso órdenes. Pero nadie, ni siquiera sus padres, le cree.

Con esta película Ángel Gómez Hernández quería explorar el mundo de las psicofonías, un tema que a él le interesa muchísimo y que, según explica, apenas aparecen en el género de terror.

El reparto de Voces está encabezado por Rodolfo Sancho, el padre de ese crío atormentado por las voces que escucha. Un Rodolfo Sancho al que hemos visto en series como Isabel o El Ministerio del tiempo y que aquí es un hombre que busca una explicación a los extraños sucesos que ocurren en esa casa que está rehabilitando. A su lado vemos a Ramón Barea, que interpreta a un veterano periodista especializado en estudiar fenómenos extraños. Y haciendo de su hija está Ana Fernández, a la que hemos visto en Las chicas del cable.

Voces juega con todos los elementos clásicos de las películas de terror: una casa misteriosa, unas muertes inexplicables, una sensación que algo extraño ocurrió allí en el pasado. “Esa tortura de no pasar página, de no dejar atrás según qué aspectos que básicamente lo único que vienen a hacer es traer más dolor al presente y esa dificultad de tirar hacia adelante es el aspecto temático y emocional que a mí me interesaba narrar desde Voces. Es un aspecto temático y emocional que casualmente además existe en otras obras creadas por mi parte y creo que es un aspecto que funciona muy bien y que conecta muy bien con según qué parámetros emocionales de mi persona a la hora de narrar y desarrollar historias”, Ángel Fernández.

Una película para pasar miedo, con una casa encantada, en una época en la que las casas se han convertido en un refugio. El título, Voces.

La isla de las mentiras (Paula Cons)

A tres kilómetros de la costa gallega, en la Ría de Arousa, se eleva la pequeña Isla de Sálbora. Un lugar inhóspito y duro, más un rompeolas que un lugar para vivir, en el que, sin embargo, hace casi un siglo, habitaban un puñado de familias. Entre ellas tres mujeres: María, Josefa y Cipriana que, el 2 de enero de 1921, se convirtieron en auténticas heroínas.

Paula Cons co-escribe y dirige La isla de las mentiras, en cuyas costas naufragó el Santa Isabel, apodado el 'Titanic gallego'. Un suceso histórico que da pie a que la novel directora gallega nos cuente "los agujeros más sentimentales, las emociones. Me acuerdo cuando me senté con uno de los investigadores que le decía ¿y cómo eran ellas? ¿cómo se sintieron? y me decía 'pues no sé' y claro, eso es lo que yo quería saber, es a lo que yo más me dediqué, y a rellenar los detalles antropológicos: cómo era la vida, cómo se movían, cómo miraban, cómo hablaban, cómo se vestían, cómo se gesticulaba..."

Una historia poco conocida, incluso en Galicia, debido, seguramente, a la leyenda negra de los raqueiros, una especie de piratas de tierra que, según las leyendas gallegas, hacían naufragar a los barcos. Aunque, incluso a día de hoy "es un tema sin resolver en Galicia, espinoso para tocar, porque hay gente que dice que no es verdad, que no ocurrió, que no era así, otros que dicen que sí".

Unas mujeres fuertes y duras, como el mar que azotaesa pequeña isla, a las que, como en tantos otros pequeños lugares rurales de la España de principios de siglo XX, les tocó trabajar y sobrevivir bajo el mando de un cacique.

Con 'Los santos inocentes' en la memoria, este lugar aislado es un perfecto caldo de cultivo para una historia de envidias, miseria y ajustes de cuentas tan fiel a nuestra historia y tan presente en nuestra literatura que toma, en este caso, un protagonismo femenino.

Y es precisamente eso, la figura de las mujeres de aquel tiempo en general, sobre estas tres heroínas en particular, lo que esta película pone en valor durante el metraje de un argumento de puro cine negro.

Basada en hecho reales, este drama nos sumerge en una de las mayores catástrofes marítimas civiles del siglo XX en España que desembocó, además, en un suceso heroico casi desconocido que ahora, a poco de cumplir un siglo, se nos presenta para contarnos la historia de estas tres mujeres que representan la historia de tantas otras heroínas que no han tenido reconocimiento.

Amor en polvo (Suso Imbernón, Juanjo Moscardó Rius)

Nosotros tenemos que mantener la distancia de seguridad, pero entre los protagonistas de Amor en polvo no corre el aire. Es la historia de cuatro amigos, dos parejas y una cama, protagonizada por Macarena Gómez, Enrique Arce, Lorena López y Luis Miguel Seguí.

Amor en polvo es una comedia de situación natural, simple, con solo cuatro personajes y dos espacios que trata sobre la sinceridad y el respeto hacia las diversas formas de amar y relacionarse sexualmente. Los cuatro protagonistas hacen mal todo lo que se puede hacer mal en un intercambio de parejas, y exploran los límites del amor, el sexo, los celos y de la amistad.

The beast (Lee Jung-Ho)

Un thriller policiaco dirigido por Lee Jung-Ho, The beast. Un remake muy libre de la francesa Asuntos Pendientes. Narra la historia de dos detectives enfrentados que investigan el caso de una niña que es encontrada con las extremidades amputadas.

Durante el transcurso de investigación ambos sobrepasan muchas líneas rojas. Nada importan la legalidad, la justicia ni la moral. Si bien es cierto que se dan por hecho muchas cosas, lo que puede llegar a confundir al espectador, The beast es muy potente visualmente. Es ideal para los amantes de la acción, la sangre, el suspense y el cine oscuro, o para aquellos que a raíz del fenómeno Parásitos se aficionaron al cine coreano.

Retrato de un amor (Stella Meghie)

En Retrato de un amor, cuando la famosa fotógrafa Christina Eames muere inesperadamente, su hija Mae Morton se queda confundida, enfadada y llena de preguntas. Cuando encuentra una fotografía escondida en una caja de seguridad, Mae comienza a investigar la vida de joven de su madre, comenzando al mismo tiempo un apasionado e inesperado romance con un periodista que escribe un artículo sobre la fotógrafa, Michael Block.

Issa Rae, Keith Standfield y la química que hay entre ambos protagonizan este drama romántico de San Valentín.

El último arquero (Dácil Manrique de Lara)

Para los amantes del arte que quieran conocer más acerca de la figura de Alberto Manrique y su gran familia de artistas llega a los cines El último arquero, dirigida por la nieta del artista, Dácil Manrique de Lara.

El film fue concebido como un regalo para el pintor para ayudarle a recuperar parte de sus recuerdos tras un ictus amnésico, pero su inesperado fallecimiento durante el rodaje lo convirtió en un homenaje.

El último arquero mezcla actualidad con imágenes de archivo para contar, con mucha fuerza, una historia cargada de sentimentalismo y drama personal, que a más de uno le tocará la fibra.