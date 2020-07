Los mejores momentos de Berto Romero en Nadie Sabe Nada

Dejando a un lado ya el icónico 'Ustedes creen que se puedan peliar', Berto Romero ha protagonizado momentos absolutamente memorables en los que ha hecho reír pero sobre todo se ha reído a carcajada limpio. En las siguientes líneas desgranamos los mejores.

Qué pasa, Carapolla

Pocas veces hemos visto reírse a Berto Romero de la manera en la que lo hizo cuando Andreu Buenafuente soltó un 'qué pasa, Carapolla' dentro de la sección 'Cadena SEX' del Nadie Sabe Nada.

El problema con sus gafas

Uno de los elementos más característicos, aparte de su nariz, son las gafas. Y Berto nos confiesa que se ha comprado unas gafas nuevas y que tiene un problema que quiso compartir con los oyentes.

Berto y los deportes

Una sintonía muy deportiva obliga a Berto, que no tiene ni idea de fútbol, a hacer una crónica futbolística ante las intrincadas preguntas de un Andreu que no para de ponerle en apuros. Está claro que Berto Romero no podría narrar con nuestros compañeros de Carrusel.

SER Cerdo

En una nueva sección inventada por Andreu Buenafuente, Berto Romero se encarga de hacer de la manera más porcina posible, una entradilla a la altura de la historia que va a contar su compañero y amigo de las ondas.

El repartidor

Berto recibe un sábado por la mañana a un repartidor de verduras. Una historia surrealista y desconcertante al mismo tiempo.