El presidente del Fuenlabrada: "El médico del equipo no viajó por causas de fuerza mayor"

El presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, ha defendido en El Larguero que el conjunto madrileño siguió el protocolo sanitario y viajó a Coruña porque LaLiga le instó a hacerlo. Praena ha asegurado que la plantilla se desplazó después de dar negativo en los tres últimos test y ha declarado, tras conocerse que el médico del club no se montó en el avión con el resto de integrantes, que este último se quedó en tierra “por causas de fuerza mayor”. Según el Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, la presencia de un médico es obligatoria para jugar los partidos.

“Se está siendo muy inhumano con el Fuenlabrada. Me han decepcionado muchos, sobre todo los que no dejan de poner demandas contra nosotros cuando hemos cumplido el protocolo. Ojalá no pase de nuevo. Pero no hay protocolo que pare nada”, ha apuntado Praena, que ha añadido que le parece “surrealista” que muchos combinados se estén tratando de “aprovechar” de la situación para alcanzar objetivos profesionales. “Me pensaba que el fútbol profesional era otra cosa”, subrayó.

El lunes LaLiga decide suspender el Deportivo-Fuenlabrada después de conocer que varios jugadores del cuadro madrileño han dado positivo por coronavirus en su llegada al aeropuerto. El resto de la jornada se disputa y muchos ya hablan de “competición adulterada”. Praena ha cerrado filas señalado que, antes del lunes, y sabiendo que tres miembros del club habían dado positivo, el Fuenlabrada realiza tres test sanitarios a todo su plantel para estar seguro. Los tres dan negativo. Y el Fuenlabrada viaja, según Praena, por dos motivos:

“Nosotros viajamos porque siguiendo el protocolo de LaLiga tienes que viajar (…) El laboratorio informa y tiene la obligación de comunicárselo a la Comunidad Autónoma. Luego salen los tres positivos que son empleados. Y por lo tanto no hay una trazabilidad epidemiológica ni contacto estrecho. Entonces a ellos se les apartó y el resto, después de nuevos test, viaja”, explicó Praena.

Ante la pregunta de por qué no imperó el sentido común en la decisión, Praena ha sostenido que “no se puede contradecir a los médicos y científicos” que han elaborado el protocolo. Sin embargo, el presidente del Fuenlabrada cree que se debe “mirar el protocolo” porque “no vamos a ser los únicos” y en septiembre se volverá a reanudar la competición en convivencia con el virus. “Nadie conoce la evolución de este virus. Durante cinco días ha salido negativo y el sexto positivo. Nadie entiende el virus”.