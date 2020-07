Julia Goytisolo: "Mi padre decía que la música era como una buena canción de Frank Sinatra"

Hablamos con la hija de José Agustín Goytisolo sobre 'Palabras para Julia' y como marcó en su vida la celebre trayectoria de su padre y su familia. Julia apenas era una niña cuando su padre compuso la letra de la mítica canción de Paco Ibáñez. Según ella lo primero que pensó era que le daba "susto". Luego se dio cuenta de que este aullido no era "amenazador", sino el aullido del "lobito".

"He amado y tengo unos amigos que no se pueden pagar, son un tesoro", comenta Julia en una entrevista muy personal. "Aunque haya sufrido quiero que sepan que he sido muy dichosa", dice ante las preguntas de Juan Carlos Ortega. "En realidad este aullido para mi hijo sería como un sonido de vaca, cuando él tenía miedo le hacía 'muuu'", señala risueña Julia Goytisolo.

"Los Goytisolo, mi padre al menos es recolector y cazador, recolector de palabras", dice Julia con la canción de Paco Ibáñez de fondo. "Mi padre decía que la música era como una buena canción de Frank Sinatra, al aullido le pondría un sonidito de fondo, no sé si se podría superponer el sonido de una vaca", comenta Julia.

“La vida es bellísima y tiene momentos que es esplendorosa”. Así de optimista se ha mostrado Julia Goytisolo, hija del poeta José Agustín Goytisolo durante la entrevista con Juan Carlos Ortega.

Julia ha destacado la buena relación que tenía con su padre, alguien que le dedicó el maravilloso poema ‘Palabras para Julia’ cuando era una niña. Un poema que ha sido interpretado por cantantes como Paco Ibáñez o Rosalia.

Julia se ha mostrado muy orgullosa de su padre como padre y como poeta. Lo ha definido ha definido como “un cazador y recolector. Un recolector de palabras”.