La furia de Donald Trump a 100 días de las elecciones

El próximo 3 de noviembre se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Quedan justo 100 días y al presidente Donald Trump no le van demasiado bien las cosas. A la mala situación económica, social y sanitaria que vive el país, las encuestas no le acompañan. Según los últimos sondeos publicados, su rival, el demócrata Joe Biden, le supera por una media de nueve puntos.

Pero si esa media es de nueve puntos, la Universidad de Quinnipiac, en el estado de Connecticut, eleva la ventaja de Biden hasta los 15 puntos. Un dato que, desde que Trump es presidente, no se había visto nunca y desata la furia del presidente. De hecho, en una entrevista para FOX que concedió el domingo pasado, hablaba de que las encuestas son falsas y defendía que no, que no está perdiendo.

El papel del voto por correo

Pero la furia de Trump no la provocan solo las encuestas, sino también el voto por correo. Y es que cada vez más estados se están sumando a las recomendaciones de los expertos sanitarios de habilitar el voto telemático. Donald Trump rechaza esta medida, con un argumento que describe muy bien la investigadora principal de Estados Unidos del Real Instituto Elcano, Carlota García: "Hay estudios que indican que el voto por correo da a los demócratas una victoria abrumadora".

Las encuestas, de momento, hablan de que esa victoria sería abrumadora, pero no por el voto por correo, sino porque los estadounidenses rechazan la gestión del coronavirus que ha tenido Trump. Y, además, el candidato demócrata, Joe Biden, se está ganando el apoyo de todos los sectores sociales, incluidos aquellos que votaron a Trump en 2016.