"Llevo llorando dos horas. Me acabo de enterar de la noticia. Es un shock"

La decisión del gobierno británico de imponer una cuarentena de 14 días a todos aquellos que lleguen a Reino Unido desde España ha trastocado muchos planes. Muchos españoles que viven allí se muestran preocupados. La decisión de Jonhson complica mucho visitar a la familia este verano o que vengan a verles.

Aunque a algunos no les ha pillado por sorpresa, por ejemplo Israel Cuevas nos contaba que su padre vive en Irlanda del Norte, cogió las vacaciones hace unos días y su empresa ya le dijo que trabajaría desde casa al menos dos semanas desde su vuelta de España.

“Por desgracia mi abuelo falleció debido al coronavirus. Ahora mis padres quieren llevar a mi abuela a Irlanda para que este con ellos y no este sola. Vinieron a pasar un par de semanas y se prepararon para al volver estar 15 días en casa. Todos van a tener que hacer la cuarentena”. A otros sí les ha sorprendido y les ha trastocado mucho su vida. Samuel García es profesor en una guarderia de Londres.

Hoy vuelve a la capital británica pero no a su casa. Se va a un hotel porque si fuese a su hogar, sus compañeras de piso tampoco podrían salir. “Llevo llorando dos horas que me acabo de enterar de la noticia. Es un shock. Estar catorce días encerrado en una habitación de hotel no me apetece cuando lo que querría es trabajar o, al menos, hacerme el test y poder trabajar.”

Todos los que, como Samuel, lleguen a las islas británicas desde nuestro país, sean de la nacionalidad que sean, también los británicos, deberán estar dos semanas aislados. El gigante del turismo TUI ha cancelado todos sus vuelos a España, excepto los que van a Canarias o Baleares. Otros, como Easyjet, mantienen por ahora los planes previstos.

Hay incertidumbre entre las personas que viven allí, viajan allí por trabajo o aquellos que tienen planeado visitar a familiares o hacer turismo. Veremos qué ocurre entre dos países muy conectados: 150.000 españoles viven en Gran Bretaña y 250.000 británicos tienen casa en nuestros país.