Hoy, en La Hora Extra, conversamos con la bailarina y coreógrafa María José Ribot, La Ribot que, tras su paso por el Grec de Barcelona, ha llegado a Madrid con una pieza llamada 'Please, please, please', junto a la coreógrafa francesa Mathilde Monnier y el director y dramaturgo portugués Tiago Rodrígues. Un espectáculo con aire de distopía sobre el legado a las generaciones futuras que lleva a escena un diálogo entre una madre y un hijo que hablan de un mundo que no funciona. Dice La Ribot que este trabajo gira sobre la idea de desesperanza, que es "lo único que nos activa para cambiar el mundo".

Y charlamos con el escritor Santiago Lorenzo sobre la adaptación teatral de su novela Los asquerosos, que se estrenará en diciembre en el Teatro Español de Madrid. Lo hará con adaptación de Jordi Galcerán y Jaume Buixó, dirección de David Serrano y con Miguel Rellán y Secun de la Rosa como protagonistas de la historia de ese tipo llamado Manuel que se esconde en una aldea abandonada de la España vacía, donde vivirá en la más absoluta soledad y renegará de eso que su autor bautizó como mochufa. Lorenzo, que ha dado el visto bueno a la adaptación, habla por primera vez de este proyecto y nos cuenta cómo conoció a Secun de la Rosa hace 20 años, cuando los dos trabajaban en un Seven Eleven de Madrid.

También hablamos de Charles Dickens, de cuya muerte se acaba de celebrar el 150 aniversario. La editorial Penguin, en su colección de Clásicos, ha publicado sus obras Grandes Esperanzas, Oliver Twist y David Copperfield, una reedición que coincide con el proyecto de Ridley Scott de crear una serie basada en la primera de ellas, con Tom Hardy en el reparto. Más allá de sus contradicciones, que tenía y muchas, el editor Martín Schifino reivindica la vigencia de su obra y Eva Cruz habla de cómo Dickens convirtió a los niños en protagonistas del relato.

Y nos despedimos de Juan Marsé con Emma Vallespinós, que reivindica esa herencia intangible que nos legan los escritores que admiramos, que leemos, que nos han acompañado durante tanto tiempo... y que, como Marsé, nos han educado la mirada sobre el mundo, ese en el que, como él decía, “los sueños juveniles se corrompen en boca de los adultos”.





Hoy colaboran en La Hora Extra: Eva Cruz, Emma Vallespinós y Yonyi Arenas.