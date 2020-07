ALA: "La recomendación británica de no viajar a España va a ser la puntilla"

La prevención del gobierno británico frente a España como destino turístico ha aumentado un grado este lunes, con la recomendación de no viajar a ningún punto de nuestro país, incluidos los archipiélagos, que no figuraban en una recomendación similar anterior. Para el presidente de ALA, la patronal de las aerolíneas que operan en España, esta vuelta de tuerca va a ser "la puntilla" para el sector turístico español este verano.

"Tendrá un efecto devastador -sostiene Javier Gándara- porque el mensaje oficial británico tiene implicaciones", como la pérdida de cobertura de los seguros de viajes a países a los que el gobierno del país emisor recomienda no viajar. Esto hará que muchos de los que estaban a punto de embarcar opten por dar marcha atrás -opina- con un efecto multiplicador sobre los que están tomando sus decisiones de viaje en estas fechas. Para este directivo, que es también responsable de EasyJet en España, va a ser muy difícil ya que la percepción de los británicos se revierta ya este verano, y este colectivo constituye casi la cuarta parte de los turistas que vienen a España en tiempos normales.

El presidente de ALA sostiene que las decisiones en esta materia deberían basarse en criterios sanitarios. Hay regiones en España con una incidencia de la epidemia mucho menor que en algunas áreas del Reino Unido, pero aún así no se ha discriminado por territorios en la decisión del gobierno de Boris Johnson, con lo que Gándara concluye que la decisión "no parece que sea solo por motivos sanitarios".

Respecto a la situación de las aerolíneas, opina que están pudiendo capear el temporal gracias a las líneas de crédito y ayudas directas ofrecidas por los gobiernos, pero que el problema se planteará si llega la hora de devolver ese dinero y la actividad no se ha recuperado.

Hoteles

Desde el sector hotelero, José Ramón Estalella, secretario general de la patronal CEHAT, piensa también que la clave está en la persistencia de la pandemia. "Nadie puede aguantar seis meses sin actividad" y reconoce que a medida que pase el tiempo habrá más posibilidades de que los ERTEs actuales puedan ir convirtiéndose en EREs: que el paro temporal de muchos pueda dar paso a la pérdida directa de empleo.

Ironiza con la sorpresa que ha causado la medida adoptada por el Reino Unido: "Nos ha sorprendido a nosotros, a los británicos, y a su propio Ministro de Transportes, responsable teórico de tomar una decisión así, y que estaba en España cuando se adoptó".

Sánchez vs Simón

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, ha visto el "lado positivo" de la decisión del Reino Unido -y otra ,muy similar del gobierno belga- diciendo que eso desanimará que vengan aquí sus ciudadanos y aumentará la seguridad de la población española frente a la epidemia. Enseguida ha matizado el presidente del gobierno diciendo que en toda decisión pública "hay que saber combinar la perspectiva sanitaria y la económica y empresarial".

Para CEHAT es necesario "coordinar la política de comunicación", porque "los mensajes contradictorios -dice- afectan a la movilidad. lasa ilusiones, los negocios y a la piedra angular de la economía española". Echa en falta criterios sólidos y objetivos que dejen claro a los ciudadanos lo que deben hacer en relación con la epidemia: "No tenemos claro lo que tenemos que hacer. Los hoteleros no saben si abrir o cerrar sus hoteles porque no saben lo que se van a encontrar la semana que viene.