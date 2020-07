Sira Repollés: "Pienso que Madrid o Cataluña no vuelcan bien los datos"

Escucha la entrevista completa a Sira Repollés en 'Hora 25':

La consejera de Sanidad de Aragón, Sira Repollés, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' para hablar sobre el avance de la pandemia en su comunidad autónoma y sobre el informe de datos que ofrece Sanidad por autonomías. La titular de Sanidad aragonesa se ha quejado de que no existe un sistema homogéneo a la hora de realizar los recuentos y ha asegurado que, en Aragón, sufren un "agravio comparativo" por informar con total transparencia.

"Hay algunas que lo hacen bien, como creo que nosotros lo estamos haciendo, dando los datos en tiempo real e incluso los fines de semana, y entiendo que otras CCAA, por falta de capacidad, no lo hacen de esta manera", ha asegurado Repollés. "Yo pienso que Cataluña o Madrid no están volcando los datos bien (...) Las sumas no salen. A mi me deberían preguntar por qué lo hacemos bien. Nosotros sentimos un agravio comparativo porque salimos siempre en primer lugar. Seguramente exista incapacidad de dar los datos en tiempo real, pero también parte de un ejercicio político de no salir siempre en esos primeros puestos para obtener réditos políticos", ha asegurado.

Aragón desde un primer momento se ha caracterizado por una absoluta transparencia en sus datos (...) Cada comunidad autónoma tiene derecho a dar los datos que considere oportunos en el tiempo y forma que considere oportuno. A nosotros esa transparencia nos está suponiendo un lastre, ya que hace que mediáticamente hayamos aparecido como la autonomía que más casos reporta

Es tan sencillo como hacer la suma de los casos que cada semana aportan las comunidades autónomas y luego hacerlo con las cifras de Aragón (...) Vamos a seguir actuando con transparencia

Si otras lo hacen mal habría que preguntárselo a otras autonomías (...) Bueno, creo que es un poco de malicia y de capacidad. Puede ser un poco de todo, yo pienso que es más falta de capacidad, falta de gestión de los datos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en buscar todos los casos, en buscar todos los contactos y en volcarlo diariamente. Entiendo que otras comunidades autónomas con políticas diferentes respecto a los rastreos o al volcado de datos lo hacen de otra manera. Ahora cada comunidad autónoma es autónoma como considera oportuno. Yo considero que no se puede comparar lo incomparable. Para que los datos fueran comparables, deberíamos todos seguir la misma política de transparencia

Necesitamos un sistema de coordinación para que los datos sean homogéneos. Para poder comparar las cosas en tiempo real, deberían ser los datos homogéneos. Una pandemia es un fenómeno global, las fronteras nacionales no son más que un estorbo para gestionar con inteligencia una gestión global de una pandemia a nivel nacional o europeo. Tenemos que armonizar y verter los datos de manera homogénea.