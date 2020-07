Ximo Puig: "Ya era una temporada muy difícil. Había alguna esperanza en agosto pero esto es un golpe muy duro"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha pasado este lunes por los micrófonos de Hoy por Hoy después de que este domingo ya solicitara a las autoridades británicas que exceptúen a la Comunitat Valenciana y especialmente a la Costa Blanca alicantina de la recomendación realizada por el Gobierno de Boris Johnson de no viajar a España y reconsideren la imposición de una cuarentena de 14 días a las personas procedentes de nuestro país, por la evolución de la pandemia en territorio español.

"Es una cuestión que no acabamos de entender porque nuestros datos epidemiólogicos son mejores que los del Reino Unido", ha querido dejar claro Puig. "Nuestra relación con el Reino Unido ha sido muy positiva en los últimos años y no entendemos esta decisión porque no está justificada".

Cerrar no es el camino

"Pedimos lo mismo que otras comunidades: un corredor que sobre todo afecte al aeropuerto de Alicante-Elche. No ha habido ningún brote relacionado al alojamiento o la restauración. Cerrar no es el camino. Hay muchas personas ya afectadas que estaban aquí".

"Ya es una temporada muy difícil. El turístico es uno de los sectores más afectados. Había alguna esperanza de salvar los muebles en agosto pero esto es un golpe muy duro".

Funcionamiento correcto del Estado

"Está funcionando correctamente el Estado. El mensaje general es compartido por todas las autoridades. Se puede avanzar en aspectos de coordinación y con la conferencia de presidentes podremos reforzar esta coordinación".