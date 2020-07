Aratxu Blanco, española en Londres: "No me creo que la situación en España sea peor que aquí"

La recomendación que ha hecho el Gobierno británico de no viajar a España y la cuarentena impuesta para todos aquellos que regresen al Reino Unido, ha cogido por sorpresa a muchos británicos que residen en nuestro país. En ‘La Ventana’ hemos hablado con Anne Hernández, vecina de Mijas, Málaga, y presidenta de 'Brexpats in Spain’, una asociación creada hace años por la preocupación tras el Brexit. “Estamos muy enfadados y molestos”, comenta Anne, quien no entiende cómo es posible que el Gobierno británico tardase 10 días en obligar a la gente a llevar mascarillas, y en cambio, la decisión de imponer una cuarentena al volver de España fue tomada en apenas 3 horas.

La decisión ha dejado a muchos turistas “colgados”, con las maletas hechas y sin saber si venir de vacaciones a España o no. En este momento son muchas las incógnitas en torno al porqué de esta medida, pero según Anne podría ser una manera de evitar que los británicos hagan turismo fuera de su país, y forzar el turismo nacional.

Muchos de los británicos afectados son votantes de Boris Johnson y ante esta situación “prefieren no comentar, y algunos que han votado a favor del Brexit dicen que ya no lo quieren, que han sido engañados”, explica. Además, Anne no se explica por qué los viajeros procedentes de Estados Unidos, con mayor número de contagio que España, no tienen que hacer cuarentena.

Aratxu Blanco, la conductora española del 'Tube'

Los afectados no son únicamente británicos que viven en nuestro país, sino que los españoles que viven en Reino Unido también sufren las consecuencias de esta cuarentena impuesta. Aratxu Blanco es de Sestao, Vizcaya, pero lleva 30 años viviendo en Reino Unido, donde trabaja como conductora del metro de Londres o 'Tube' como lo llaman los londinenses. También es una de las administradoras de la página de Facebook de españoles en Reino Unido-Surviving Brexit.

“Todo el mundo está muy indignado y triste”, dice Aratxu que ha comprobado cómo muchos de sus conocidos han cancelado los vuelos y vacaciones que tenían planeadas. Igual que Anne, no comprende el motivo de esta decisión porque “aquí la gente va por la calle sin mascarilla, hasta el viernes no era obligatoria la mascarilla en las tiendas, la gente hace vida normal”. Aratxu confiesa que siente una mayor percepción de riesgo en Reino Unido que en España, “no me creo que la situación en España sea peor que aquí”, comenta. Por su parte Aratxu no tenía pensado venir a España este verano, “tenía miedo por llevar el virus desde aquí y contagiar a mi familia”.