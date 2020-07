Arthur Melo, centrocampista del FC Barcelona que se unirá a las filas de la Juventus la temporada que viene, se ha rebelado: el jugador no quiere jugar con el equipo culé lo que resta de temporada.

"Es un síntoma del desgobierno que vive el Barça. Puede pasar cualquier cosa en el club, es muy surrealista. Hay jugadores con lo que la directiva puede tener un mal feeling, pero por lo menos están conectados con el vestuario o los compañeros. Lo que demuestra Arthur es que todo le importa un comino", comenzó a analizar Ramón Besa.

"Esto entra en contradicción con el mensaje que puso en sus redes. Ahora ha decidido que tiene más fuerza que el propio club y hará lo que le dé la gana. Estará desencantado por no haber confiado tanto en él: ha tenido desatenciones, se le recordará por un bostezo, alguna salida a destiempo... No ha sido un jugador de una conducta ejemplar", añadió.

"En el Barça no hay un líder que reconduzca estas posturas"

El próximo reto de los culés será el partido de vuelta de octavos de la Champions contra el Nápoles, para el que no van sobrados de centrocampistas. "Arhtur demuestra la falta de capitanía en el vestuario, porque a estos jugadores los reconduncen rápido los que mandan".

"Pero en el Barça hay un ecosistema de cinco o seis jugadores y está muy atomizado: no hay un líder que reconduzca estas posturas. Estos futbolistas que creen que se lo pueden permitir todo y que su implicación no se corresponde con el sueldo y no pasa nada".

"Es un jugador que tienes unas facultades que, si tiene compromiso, con el estímulo de la Champions iba a estar por cualquier cosa. Ese tipo de contratos y modis operandi para cuadrar balances del Barça debería ir contra las normas".

"A mí me ha sorprendido Pjanic. Él piensa que su integridad es ahora con la Juve y luego con el Barça. Arthur no. Esto es síntoma de que en el club no hay ni autoridad ni credibilidad", finalizó.

