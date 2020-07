Madrid plantea una medida que la OMS descartó hace meses: tres respuestas que desmontan la cartilla COVID

Escucha la portada de Javier Ruiz en 'Hora 25':

En Madrid se triplican los contagios: 150 hoy. Madrid suma hoy más contagios que Cataluña. Hoy, tras dos semanas descartando el uso de la mascarilla, Madrid la va a hacer obligatoria y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, plantea como respuesta una medida que descarto la OMS hace 2 meses: el pasaporte sanitario. Madrid se suma a los focos de preocupación considerable. Madrid suma solo hoy más contagios en un día que Cataluña; Madrid solo hoy multiplica por 3 sus tasas de contagios, así que Madrid se convierte en capital de la preocupación.

Cartillas COVID. Esto es lo que plantea el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El 25 de abril, la OMS ya dijo que la inmunidad tras el contagio no es permanente y que, por tanto, estas cartillas COVID, las que permiten a los portadores entrar a distintos sitios porque son teóricamente inmunes, son inválidas. Esa inmunidad no es permanente, no está garantizada, así que esa idea fue descartada. Hoy, dos meses después, Isabel Díaz Ayuso quiere ponerlas en marcha. Dice que sería mucho más fácil evitar un confinamiento. Con ellas, Ayuso pretende que al entrar o salir de un cine, de cualquier local, se acredite que la persona que ha estado en el interior ha pasado el COVID y, por tanto, no puede contagiarse. El único problema es que los epidemiólogos dicen justo lo contrario: uno puede haberse contagiado y volver a infectarse y volver a contagiar. Ahora mismo esa es la decisión de la Comunidad de Madrid, una decisión contra el criterio sanitario de la OMS. Madrid quiere hacer obligatorio esto y hacer obligatoria la mascarilla después de haber dicho en varias ocasiones que no lo haría.

Esta cartilla COVID ya ha sido respondidas de tres formas. Políticamente, ni está pactado ni está hablado, ni está recomendado por la OMS, según decía hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Nada garantiza la respuesta sanitaria. Nada garantiza que un contagiado no se pueda volver a contagiar o a contagiarse. Eso es literalmente lo que dice la OMS en un informe el 25 de abril descartando estás cartillas COVID. Hay respuesta política, hay respuesta sanitaria, pero es que también hay respuesta legal. El artículo 9 del reglamento europeo de Protección de Datos prohíbe difundir datos relativos a la salud. Pedirlos en un cine, en un museo, o almacenarlos, puede ser sencillamente ilegal. Así que Madrid se suma hoy a una medida descartada hace dos meses por las autoridades internacionales y Madrid se suma hoy a una medida adoptada por las autoridades nacionales hace un mes: la de la mascarilla obligatoria.

Esta es la decisión, juzguen ustedes sí pensaba o improvisada, de la Comunidad de Madrid el día en que Galicia también pone sobre la mesa una nueva idea. Un registro de catalanes aragoneses o navarros que crucen a territorio gallego, dice para que sean controlados y se les pueda ofrecer sanidad allí. Lo cierto es que esa también es una clave y un registro que técnicamente se antoja muy complicada de ejecutar.

Este es el mapa de sugerencias, ocurrencias o dictámenes políticos, con Madrid como capital de la polémica. Se suma a una medida descartada por autoridades internacionales hace dos meses. Se suma a una medida adoptada por autoridades nacionales un mes después. "La improvisación, los bandazos, tienen un coste altísimo". La frase es de Pablo Casado, quizás los suyos debieran escucharla.