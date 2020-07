Que alguien ponga orden en la falsa normalidad

Que alguien ponga orden. Cataluña amenaza con volver al momento más duro de la pandemia; Aragón acusa a otras comunidades de estar ocultando datos para no tener mala fama; el presidente de Asturias señala en Twitter a los madrileños que visitan su comunidad; Madrid todavía no ha presentado, y es 28 de julio, su plan de contingencia ante un rebrote grave; Murcia no descarta confinar otras dos poblaciones; el País Vasco limita el ocio nocturno pero mucho menos que otras territorios; Canarias y Baleares piden negociaciones con Londres a medida mientras otras comunidades exigen el mismo trato; el Gobierno intenta convencer al Reino Unido al mismo tiempo que su experto oficial se alegra en público de las cuarentenas y los vetos de otros países; mientras la número dos cree que podemos estar en la segunda ola, el número uno dice lo contrario pero tampoco lo descarta del todo.

Conviene que alguien ponga orden, objetivamente. No tiene ningún sentido que el Gobierno haya pasado de tener todo el poder a ser un mero observador de lo que ocurre en las comunidades y un simple intérprete de los datos.

La nueva normalidad corre el riesgo de terminar siendo un espejismo. En este país abrimos las discotecas antes que muchos centros de salud. Hemos querido recuperar el turismo antes de que las comunidades reforzaran sus plantillas de rastreadores y de que daptaran sus sistemas de salud al riesgo de una segunda ola. Quizá la normalidad no era nueva sino falsa