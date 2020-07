Mariajo Pons, portera de fútbol femenino despedida por el Espanyol: "Estamos muy desprotegidas"

Mariajo Pons, exportera del Espanyol, se encontraba entrenando con el conjunto catalán cuando sufrió una lesión en su mano derecha que en principio la iba a apartar de los terrenos de juego un par de semanas. El Espanyol le instó a reducir los plazos. La arquera volvió antes de lo previsto, en octubre de 2019. Y después de unos entrenamientos, sin que remitiera el dolor, le diagnosticaron un arrancamiento de la falange distal que ha reducido en un 80% la movilidad de su mano.

Problemas en la rehabilitación, en las operaciones y en la vuelta al campo. El Espanyol promete a Pons una temporada más porque esta última la ha pasado en blanco por la lesión. Pero el cuadro catalán cambia de parecer. Ahora decide despedirla y rescindir su contrato. Con 36 años, y 20 temporadas en el fútbol femenino, la portera ha puesto todo en mano de sus abogados.

“Lo que queremos son unos derechos mínimos. Que estas cosas tan precarias no pasen. ¿Dónde quedan las jugadoras? ¿Quién se hace cargo de todo esto? Estamos muy desprotegidas”, ha reclamado Pons.

La ya exjugadora del Espanyol ha asegurado que sufre “dolor moral y mental”. En un principio, la lesión que sufrió “no era nada”. Once meses después, con el hueso desplazado y la mano “bastante limitada”, como ha recalcado, el Espanyol decide poner punto y final a su estancia dentro del club. “La rehabilitación no iba bien… Se me estaba retrasando todo. Llevaba un año sin jugar y el club estaba dispuesto a darme otro año y recuperarme tranquilamente”, ha explicado Pons. El pasado 6 de julio, el Espanyol rescinde el contrato de Pons “por decisión técnica y reestructuración de plantilla”. “Y con respecto a mi lesión, me dicen que mejor me opere con la mutua”, agregó la portera.

Pons ha recibido ofertas de otros equipos, pero el problema viene cuando le preguntan sobre el estado de su lesión. “No sé cuánto tiempo voy a estar fuera”.