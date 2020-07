Patricia Ramírez, psicóloga: "El humor es uno de los mejores remedios contra la ansiedad"

El otro día, en El Recreo de 'La Ventana', hablábamos en clave de humor de la ansiedad, un síntoma que sufre cada día más gente. Alma Andreu, @soylaforte en redes sociales, es una de las muchas personas que la sufre, pero ha tratado de normalizarla e incluirla entre las cosas que cuenta por sus redes sociales, como si fuera algo normal. Esta tarde hemos querido ayudar a visibilizar y a acabar con el tabú en torno a la ansiedad, algo que en el caso de Alma aparece "de manera aleatoria", y es precisamente eso lo que más sorprende a quienes no padecen ansiedad: "puede llegar de repente, cuando estoy relajada, viendo una película o en un concierto", explica.

La primera vez que Alma sintió ansiedad fue hace un año y medio; "estaba en casa viendo la televisión cuando Isabel Pantoja saltaba del helicóptero en Supervivientes, y noté que estaba especialmente nerviosa". Los síntomas de la ansiedad son muy diversos, y en concreto, Alma siente un hormigueo en las extremidades, brazos y piernas, y "una presión en el pecho, como si me hubiera dado un golpe en el esternón”. En los 10 o 15 minutos que le dura la crisis de ansiedad, sólo se le pasan por la cabeza pensamientos negativos, “siempre pienso que me va a dar un trombo, un infarto o un ictus”, cuenta.

Una de las grandezas de Alma es su naturalidad por contar en las redes sociales todo lo que le ocurre en su día a día. Por eso, admite que se encuentra "muy sorprendida" por la acogida que tuvo su comentario sobre el ataque de ansiedad que tuvo. "Lo mismo hablo de que tengo que cambiar una bombilla, como cuento el ataque de ansiedad que he tenido esta mañana", explica. Al hacerlo público Alma no era consciente de la poca visibilidad que tiene la ansiedad; "empecé a recibir un aluvión de mensajes que me daban las gracias por contarlo y normalizarlo".

El humor como remedio contra la ansiedad

Patricia Ramírez es psicóloga deportiva, familiar e individual, y está muy familiarizada con la ansiedad porque es la patología que más trata en su consulta. Patricia nos despeja cualquier duda sobre la ansiedad: "es un síntoma, una respuesta que da el cuerpo cuando nos sentimos amenazados". Como psicóloga insiste en que "la ansiedad es nuestra amiga" y junto al miedo, es una emoción que nos ha ayudado a sobrevivir porque, "es una respuesta que nos obliga a ponernos a salvo cuando el peligro es real". Pero, precisamente, ése es el problema: "la mayoría de la gente tiene ansiedad sin que haya un peligro real, sin que nuestra vida esté en peligro", explica Patricia.

Uno de los mejores remedios contra la ansiedad es el humor; "la risa es una respuesta antagonista con la respuesta de la ansiedad; es imposible que el cerebro piense en reír y en tener miedo a la vez", comenta. A pesar de todos los tabúes que hay en torno a la ansiedad y otros trastornos, Patricia nota el cambio a través de los años, "hemos sacado la psicología a la calle, se ha normalizado el hecho de ir al psicólogo".