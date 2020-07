'Padre no hay más que uno 2', comedia española para reactivar el sector

Santiago Segura desafía la pandemia del coronavirus y adelanta el estreno de Padre no hay más que uno 2. La llegada de la suegra. La película lleva tres días en los cines y se ha situado ya como líder absoluto de la taquilla en España. También hablaremos de cómo se rueda en tiempos de coronavirus, nos hemos pasado por el rodaje de El cover, el estreno como director de Secun de la Rosa. Y hay más estrenos que llegan a las pantallas, por ejemplo, un thriller de terror con mensaje político, La caza. También se puede ver en los cines Blanco en blanco, una coproducción hispano-chilena dirigida por Théo Court y protagonizada por Alfredo Castro, que cuenta la historia de un fotógrafo contratado para retratar a la esposa de un latifundista.

Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra (Santiago Segura)

Hace un año Padre no hay más que uno fue en la película del verano. Y no solo del verano. Con sus 2 millones y medio de espectadores y sus más de 14 millones de euros de recaudación, acabó convirtiéndose en la película española más vista de todo 2019. Una segunda parte que se estrena ahora en condiciones completamente diferentes, con los cines sin apenas espectadores por culpa de la pandemia del coronavirus. Santiago Segura y todo el mundo del cine espera que Padre no hay más que uno 2 sirva de tirón para que arranque todo el sector.

En Padre no hay más que uno dos nos encontramos a los mismos personajes que en la primera parte. A los niños con sus inquietudes y pequeños problemas. Y los padres que van a volver a ser padres, pero en esta segunda entrega se añade un personaje más. La suegra. Una suegra interpretada por Loles León que ha encajado perfectamente en el clan familiar.

Dice Santiago Segura que en esta segunda parte los espectadores no encontrarán demasiadas novedades porque lo que ha funcionado ya una vez apenas hay que cambiarlo. Eso sí, se ha reencontrado un año después con unos niños que actúan mejor, pero siguen manteniendo la misma espontaneidad ante las cámaras. Unos críos que, según reconocían ellos mismos, eran mucho más traviesos cuando no rodaban que en la primera parte.

En esta segunda entrega, además, Santiago Segura ha recurrido a algo que ya veíamos en la saga Torrente: Los cameos de famosos que van apareciendo a lo largo de la película.

¿Y habrá una tercera parte que cierre la trilogía? Santiago Segura baraja varias ideas y los niños, también. De momento, ya saben, se estrena en los cines la segunda parte. Padre no hay más que uno 2… La llegada de la suegra.

La caza (Craig Zobel)

A partir de 2016, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, comenzaron a proliferar en algunas webs, las más diversas y absurdas leyendas urbanas y teorías de la conspiración. Una de ellas decía que un grupo de personas pertenecientes a la élite política y financiera y con ideas liberales se dedicaba a secuestrar a ciudadanos de la América profunda, llevarlos a una finca y allí cazarlos como si fueran animales. La razón es que son votantes republicanos, que niegan el cambio climático o que creen que la tierra es plana. La película La caza pone en imágenes está historia que circula, como si fuera cierta, por internet.

En La caza doce personas se despiertan en pleno campo, y pronto comienzan los disparos. Están siendo, sí, cazados en un lugar lleno de trampas donde nada es como parece.

La caza intenta reflejar el grado de hostilidad política que existe en Estados Unidos entre la derecha y la izquierda. La película está producida por Jason Blum que ha puesto en pie títulos como Déjame salir y La noche de las bestias. Películas de terror pero que tienen, como La caza, un contenido político. Jason Blum dejó la dirección de la película en manos de Graig Zobel, realizador de algunos capítulos de la serie The Leftlovers y le dio total libertad para llevar la historia a donde quisiera. Jason Blum.

La caza combina la acción con el terror y el gore, pero también hay referencias a Rebelión en la granja de George Orwell. Es un film con numerosos giros y sorpresas.

Entre los protagonistas nos encontramos con Ike Barinholtz, al que vimos en Escuadrón Suicida. Pero las verdaderas protagonistas son dos mujeres: Betty Gilpin, a la que hemos visto en series como Glow y Masters of Sex y Hillary Swank, la ganadora de dos Oscar. Ellas dos mantienen un encarnizado cara a cara. Pero no les vamos a contar nada más. Para saber como se resuelve esta pelea y toda la trama de la película tendrán que pasarse por los cines y ver La Caza.

Mi semana extraordinaria con Tess (Steven Wouterlood)

Todo parece simple cuando somos niños, pero a medida que nos hacemos mayores, descubrimos que el mundo es más complicado de lo que pensábamos. Gradualmente descubrimos que la vida es transitoria, que incluso las relaciones que crees que durarán eternamente no siempre resisten el paso del tiempo. Y que las cosas a veces resultan muy diferentes de cómo las esperabas. Esto, igual que a todos, es lo que le pasa a Sam, un niño de 11 años protagonista de esta historia: Mi semana extraordinaria con Tess.

Entre olas y dunas en una isla holandesa, Sam, un poco obsesionado con la muerte, porque al ser el más pequeño de la familia sabe que morirá el último, se entrena para la soledad. Día tras día busca una excusa para alejarse de su familia y va apuntando en un cuaderno la cantidad de horas que pasa solo, pero algo acaba impidiéndole seguir con su rutina. Tess. Tess es una niña que vive en la isla que se hará amiga de Sam durante las vacaciones y que esconde un misterio. Tess ayudará a Sam a poner en valor la amistad y la vida compartida con las personas que le rodean.

Mi semana extraordinaria con Tess está basada en la novela homónima de la holandesa Anna Woltz. Es una película para jóvenes, y no te jóvenes, de buscar, y de encontrar, de experiencias vitales. Un film reflexivo sobre la vida, la muerte, la familia y la importancia de las relaciones con los demás.

The Bra (Veit Helmer)

The Bra es un cuento muy especial coproducido por Alemania y Azerbaián en el que tenemos la oportunidad de ver a Paz Vega. Con 20 años de carrera lejos quedan sus intervenciones televisivas en la mítica sitcom 7 vidas. O su primer gran papel en el cine, allá por el año 2001 en el que interbretada a Lucía en Lucía y el Sexo.

En The Bra un solitario conductor de un tren de mercancías que recorre las montañas del Cáucaso encuentra un sujetador en su tren y recorre toda la vía buscando a su propietaria para devolvérselo.

4x4 (Mariano Cohn)

Un día cualquiera en Buenos Aires. Un joven ve un coche de alta gama, un 4X4 todoterreno aparcado… Fácilmente consigue abrir la puerta y entrar en el interior. Saca la radio del auto…E incluso, en una especie de venganza social, hace pis sobre los asientos. Pero cuando quiere salir, no puede. Está completamente encerrado en el coche. Así pasa varias horas intentando salir sin conseguirlo. Hasta que, a través del teléfono del coche, recibe una llamada.

4X4 es la última película de Mariano Cohn, el director junto a Gastón Duprat de títulos como El hombre de al lado o El ciudadano ilustre. En esta ocasión Mariano Cohn dirige en solitario y Gastón Duprat es el autor del guion. Un guion que nació, como nos comenta Mariano Cohn, de un caso real que sucedió en la Argentina.

4x4 recuerda a títulos como Enterrado, de Rodrigo Cortés, un hombre encerrado en un espacio pequeño, del que no puede salir y que está merced de alguien que se encuentra en el exterior.

El tema de fondo de la película es la inseguridad que se vive en las calles argentinas. Una inseguridad que es motivo de encendidos debates en la sociedad argentina. La película huye de maniqueísmos y presenta varios puntos de vista. La película también habla del desplome de la clase media en argentina, de la pérdida de ilusiones e incluso de una fractura generacional en la sociedad. Unos temas que están muy presentes en la filmografía de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

El protagonista de la película, ese joven ladrón encerrado en el coche que ha robado, es el actor Peter Lanzani, quien afirma que detrás del film hay mucho trabajo. Trabajo actoral, porque él lleva el peso de la película durante todo el metraje, y trabajo técnico porque Mariano Cohn tuvo que filmar montando y desmontando varios todo terreno. El resultado es una película entretenida que busca poner al espectador en un dilema. ¿Con quien está? ¿Con el ladrón atrapado? ¿Con el dueño del coche robado que pretende tomarse la justicia por su mano?.

La película se vio en el festival de Sitges y ahora se estrena directamente en la plataforma de Orange televisión.

Blanco en blanco (Théo Court)

En el preludio del siglo XX, Pedro llega a Tierra del Fuego, un territorio hostil y violento, para fotografiar el matrimonio de un poderoso latifundista, Mr. Porter. Su futura esposa que no es más que una niña, se convierte en la obsesión del fotógrafo y, tratando de capturar su belleza, traiciona el poder que domina el territorio. Descubierto y castigado, Pedro no puede escapar y acaba siendo partícipe y cómplice de lo que allí sucede.

Blanco en blanco no es solo ficción, es el fruto de una dura labor de documentación por parte de su director, Théo Court, "La idea surge de una serie fotográfica de Julius Popper, el primer colonizador humano que llegó a Tierra del Fuego y que perpetuó un genocidio allí, matando a los indígenas, en este caso los Selknam. Es una serie fotográfica, eran retratos de él con sus mercenarios sacándose fotos con los cuerpos muertosn escenificando como si estuvieran en la batlla matándolos. Esa tergiversación de la histoira, esas imágenes que posteriormente se llevaron a Argentina y se regalaron a la República como un acto de heroicidad de la civilización, de la colonia, me pareció que era interesante como idea".

Blanco en blanco tiene dos partes. Una de crítica social en la que se hace referencia al encubrimiento de una barbarie histórica, en este caso el genocidio de los pueblos indígenas de Tierra del Fuego, una denuncia contra la arrogancia del poder. Es la representación de una zona gris, incómoda, contradictoria y perturbadora. Y por otro lado tiene una parte artística. El director deja espacio a la fotografía, la luz y la belleza. Court juega con la narrativa y, a través de escasos y precisos diálogos y largos silencios, deja reflexionar al espectador.

Alfredo Castro protagoniza esta narración dura y fría en la que asistimos a la degradación moral de su personaje en la que la luz es un elemento más de la historia.